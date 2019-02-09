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比「不要輸給雨」更熱情！　東方神起允浩的正能量語錄

記者游舜喜／綜合報導

南韓天團東方神起出道15年，舞台上的實力、舞台下的人品都備受肯定，其中隊長允浩因為對各種事情都保有過人的熱情，被稱讚是「以熱情生活」的「熱情富翁」。除了在演唱會遇到下雨時，精神喊話「不要輸給雨！」引起同公司藝人和網友熱烈討論，他還說過許多令人佩服的正能量語錄。

▲▼東方神起。（圖／翻攝自東方神起IG）

▲東方神起允浩（右）因為「以熱情生活」受到討論。（圖／翻攝自官方IG）

「冰冷的瞬間只要忍耐過3秒就可以了，我們的人生也是這樣。」

允浩不只在鏡頭前，私底下也是熱情滿分，每天一起床就在客廳練舞，甚至連和朋友出去玩都能展現驚人的熱情態度。一名友人就曾分享和允浩去桑拿（三溫暖）放鬆，進入冷水池後，允浩竟然說：「冰冷的瞬間只要忍耐過3秒就可以了，我們的人生也是這樣」，雖然粉絲看了都忍不住大笑，但也紛紛稱讚說的非常有道理，果然是連休假都在認真生活的允浩啊！

▲▼東方神起允浩和朋友去桑拿。（圖／翻攝自mnkorea IG）

▲東方神起允浩（左）和朋友去桑拿。（圖／翻攝自mnkorea IG）

「總共62個人，我今天就喝那62杯！」

允浩對待身邊的工作人員同樣熱情滿滿，甚至可以說到了「燃燒生命」的程度。因為參加真人秀節目《DUNIA：初次遇見的世界》，而和他成為好兄弟的歌手Dindin就曾爆料，當時在節目組聚餐場合上，允浩踏入餐廳前跟他說：「Din啊，總共62個人，我今天就喝那62杯！」他知道對方其實不太會喝酒，但還是親眼看見身為演藝圈大前輩的允浩，真的每桌輪流向工作人員敬酒，堅持敬到每一個人，讓他非常佩服與感動。

東方神起允浩堅持和所有工作人員敬酒。（圖／翻攝自Youtube／MBCentertainment）

▲Dindin分享允浩堅持和所有工作人員敬酒。（圖／翻攝自Youtube／MBCentertainment）

「眉毛要怎麼畫呢？」「展開你的夢想吧！」

允浩的「熱情哲學」也影響了身邊的人，一名化妝師在網路上分享，她在菜鳥時期曾幫允浩上妝，當時經驗還很不足，面對巨星非常緊張，所以詢問對方：「眉毛要怎麼畫呢？」允浩竟然回答：「展開你的夢想吧！」聽到這段故事的人都笑了出來，但化妝師解釋允浩並不是想搞笑，而是希望幫她加油打氣，這句話也給她很大的力量，「簡直點燃了我的夢想跟熱情！」於是當她自己成為前輩後，被問到「這個妝要怎麼畫」時，也會回答：「展開你的夢想吧！」

▲允浩對化妝師說：「展開你的夢想吧！」（圖／翻攝自Youtube／THESUZY더수지）

▲允浩對化妝師說：「展開你的夢想吧！」（圖／翻攝自Youtube／THESUZY더수지）

「彩排時就敷衍了事的話，正式演出的時候也會鬆懈。」

有些歌手為了節省體力，彩排時會只跟著音樂走位，但東方神起的彩排舞台很多時候是來真的，對此昌珉受訪時曾表示：「說實在雖然很慚愧，但我也會想敷衍，彩排的時候也想隨便一點，可是看著允浩哥非常努力的樣子，就會覺得我也要努力才行！」而允浩本身的想法則是：「彩排的時候就敷衍了事的話，正式演出的時候也會鬆懈」。

允浩身為整個東方神起團隊的領導者，除了用充滿熱情的言語鼓勵大家，更多時候是直接用自身的行為感染身邊的工作夥伴們。日本巡迴演唱會的工作人員就稱讚，即使行程再忙碌，允浩和昌珉每一次的練習和彩排也毫不偷懶，讓大家非常佩服。雖然昌珉有時候會開玩笑說和這樣的哥哥一起生活很累，但就是因為東方神起兩人無時無刻不認真對待舞台，才能15年來都維持高水準的表現吧！

▲▼ 東方神起允浩。（圖／翻攝自東方神起允浩IG）

「如果你只想隨便練練就走的話，現在就馬上放棄吧！」

就像羅馬不是一天造成的，身為讓李秀滿也害怕的「SM熱情三巨頭」之一，允浩的認真與執著同樣不是一天兩天養成的。在成為東方神起成員出道之前，他已經當了幾年的練習生，有過幾次組團、分開、又組團的經歷，或許就是因為看了太多人來來去去，雖然那時他也只是個18歲少年，但想站上舞台的渴望，讓他對自己、對別人都多了幾分嚴厲。

團員昌珉就回憶起第一次見到允浩時，對方毫不客氣、直接了當地「提醒」他：「如果你只想隨便練練就走的話，現在就馬上放棄吧！」讓當時才15歲的昌珉印象深刻，甚至已經出道10多年後，回想起來依然記憶猶新，直呼非常可怕，但也能看出允浩從少年時期就非常看重舞台，而這樣的敬業態度也一直維持到他成為歌手之後。

▲▼東方神起。（圖／翻攝自東方神起IG）

▲允浩第一次見面說的話，讓昌珉（左）印象很深刻。（圖／翻攝自官方IG）

「現在經歷反而是幸運的」

東方神起出道15年來，其實星途並不是一帆風順，不只經歷過重大的成員變動、當兵空白期等低潮，允浩自身更是有過幾次幾乎影響他歌手生涯的嚴重傷病，不過這些不順利似乎都沒有削弱他對生活、對夢想的熱情。

韓國雜誌曾訪問他：「遇到困難時是如何克服？」允浩表示，「自己是屬於對每件事都很積極的個性，就算碰到困難，反而會覺得運氣好。」當然既然是人，說不會傷心或疲憊是騙人的，「但我會想，如果我在以後才經歷，會更辛苦吧！」也相信所有事情的發生都有其原因，現在經歷反而是幸運的。就是這樣樂觀又積極的心態，不只讓允浩這麼多年來持續在舞台上發光發熱，也成為粉絲們最棒的人生導師。

▲▼東方神起允浩。（圖／翻攝自東方神起允浩IG）


 

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關鍵字

東方神起, 允浩, 瑜鹵允浩, 熱情富翁

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