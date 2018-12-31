吳汶芳將走215km到西班牙！　寫歌壓力大「受苦」自虐

記者盧薇淩／台北報導

福茂唱片吳汶芳和王笠人2018年有好成績，吳汶芳回顧2018年，一人背著吉他從台北巡迴到內地，獲得一致好評，「本來真的很擔心只有我自己和吉他自彈自唱的效果，所以我花了很多力氣練吉他和安排編曲，那段時間我變得非常焦慮，覺得好苦，但後來在現場演出後，觀眾給我的回應讓我覺得那一切都很值得。」

▲吳汶芳、王笠人跨年夜開唱。（圖／福茂提供）

今年跨年她背著吉他登上台南跨年場，一連演唱《孤獨的總和》、《美好》、《心之所向》等招牌歌曲，以往因為都要趕場，每次跨年倒數時刻都在車上度過，今年雖然不趕場，但算算時間，還是趕不上朋友的聚會，她笑說：「沒關係，這個時間就是留給工作、留給粉絲的，祝大家新年快樂！」

吳汶芳忙完巡演後，現在全力催生第三張專輯，正在埋首創作中，而她將在一月底給自己一個「長假」，預計要花12天的時間走上「朝聖之路」，從葡萄牙的波多以步行方式走到西班牙的聖地牙哥康波斯特拉古城（Santiago de Compostela），總長215公里，她說：「最近寫歌寫到壓力很大，決定給自己一段假期去『受苦』，哈哈，希望自己有更多的體悟！」最近已經開始體能訓練，要讓自己走完全程。

▲吳汶芳將挑戰從走215公里到西班牙。（圖／福茂提供）

王笠人以新人之姿接到2場跨年，要先唱台中場接著飛奔到宜蘭，不過王笠人日前帶著感冒抵台，在跨年前幾天，剛好有戶外演出，當天風強雨急，她全身幾乎淋溼，感冒因此加劇，看了醫生雖然情況開始好轉，但她還是不停耳鳴、頭暈、喉嚨依然很痛，她形容：「最近很像含著刀片唱歌啊！」為了力抗病體趕場，她準備好熱水瓶、喉片、感冒藥、口罩、圍巾、暖暖包，尤其光是感冒藥就有6種，她說：「盡力控制感冒狀況，不要影響到唱歌！」另外包包還加碼放入腮紅、口紅，膚色白的她說：「擔心自己生病看起來氣色不好，所以要補好腮紅和口紅，不要看起來病懨懨的。」