ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳汶芳將走215km到西班牙！　寫歌壓力大「受苦」自虐

記者盧薇淩／台北報導

福茂唱片吳汶芳和王笠人2018年有好成績，吳汶芳回顧2018年，一人背著吉他從台北巡迴到內地，獲得一致好評，「本來真的很擔心只有我自己和吉他自彈自唱的效果，所以我花了很多力氣練吉他和安排編曲，那段時間我變得非常焦慮，覺得好苦，但後來在現場演出後，觀眾給我的回應讓我覺得那一切都很值得。」

▲▼吳汶芳王笠人跨年 。（圖／福茂提供）

▲吳汶芳、王笠人跨年夜開唱。（圖／福茂提供）

今年跨年她背著吉他登上台南跨年場，一連演唱《孤獨的總和》、《美好》、《心之所向》等招牌歌曲，以往因為都要趕場，每次跨年倒數時刻都在車上度過，今年雖然不趕場，但算算時間，還是趕不上朋友的聚會，她笑說：「沒關係，這個時間就是留給工作、留給粉絲的，祝大家新年快樂！」

吳汶芳忙完巡演後，現在全力催生第三張專輯，正在埋首創作中，而她將在一月底給自己一個「長假」，預計要花12天的時間走上「朝聖之路」，從葡萄牙的波多以步行方式走到西班牙的聖地牙哥康波斯特拉古城（Santiago de Compostela），總長215公里，她說：「最近寫歌寫到壓力很大，決定給自己一段假期去『受苦』，哈哈，希望自己有更多的體悟！」最近已經開始體能訓練，要讓自己走完全程。

▲▼吳汶芳王笠人跨年 。（圖／福茂提供）

▲吳汶芳將挑戰從走215公里到西班牙。（圖／福茂提供）

王笠人以新人之姿接到2場跨年，要先唱台中場接著飛奔到宜蘭，不過王笠人日前帶著感冒抵台，在跨年前幾天，剛好有戶外演出，當天風強雨急，她全身幾乎淋溼，感冒因此加劇，看了醫生雖然情況開始好轉，但她還是不停耳鳴、頭暈、喉嚨依然很痛，她形容：「最近很像含著刀片唱歌啊！」為了力抗病體趕場，她準備好熱水瓶、喉片、感冒藥、口罩、圍巾、暖暖包，尤其光是感冒藥就有6種，她說：「盡力控制感冒狀況，不要影響到唱歌！」另外包包還加碼放入腮紅、口紅，膚色白的她說：「擔心自己生病看起來氣色不好，所以要補好腮紅和口紅，不要看起來病懨懨的。」

推薦閱讀

李光洙認愛李善彬！　官方證實：已經5個月了

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！　最速成就達成…網驚：真的猛

MEI MEI懷孕結婚了！甜嫁大15歲CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光

7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

臨盆倒數！陳意涵近拍「8月巨肚」 鏡頭往下…網看傻：太誇張了

《RM》雙喜臨門！　Haha才說「不敢再生」...老婆確定懷三胎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李光洙認愛李善彬！　官方證實：已經5個月了

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！　最速成就達成…網驚：真的猛

MEI MEI懷孕結婚了！甜嫁大15歲CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光

7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

臨盆倒數！陳意涵近拍「8月巨肚」 鏡頭往下…網看傻：太誇張了

《RM》雙喜臨門！　Haha才說「不敢再生」...老婆確定懷三胎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳汶芳, 王笠人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 愷樂曝驚險！緊身短裙「往上滑」　抖肩熱舞險走光
  2. 羅志祥跨年《精武門》服裝有巧思！舞台秒變「巨型螢光海」HIGH炸
  3. 「112cm大長腿女神」驚喜熱舞！草蜢跨年場瞬間嗨炸了
  4. MP粉等7年大淚崩！廷廷合體鼓鼓《射手》嗨爆台北跨年
  5. 畢書盡唱完準備要離開⋯黃子佼「一個要求」讓粉絲嗨爆
  6. 張惠妹重現《三天三夜》　台下「全場一起跳起」燃炸！
  7. 鼓鼓合體蕭秉治《不按牌理出牌》　狂勾MP經典回憶！
  8. 台北跨年救星！　「鼓鼓上場」台下萬名觀眾終於醒了
  9. 董事長樂團唱基隆壓軸！　嘻哈版《愛我你會死》送驚喜
  10. 周興哲手比愛心賣萌　「高規格」演唱粉絲：耳朵懷孕了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366