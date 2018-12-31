李光洙小8歲女友李善彬是才女！自彈自唱一開口全場驚訝

記者吳孟庭／綜合報導

號稱「亞洲王子」的南韓《Running Man》主持人李光洙，2018年最後一天承認正在戀愛中，對象是小他8歲半的演員李善彬，瞬間讓女方的名字雙雙登上韓國與台灣關鍵字熱搜榜第一！事實上現年24歲的李善彬不但人美、會演戲，更能歌善舞，曾在《看見你的聲音》展現驚人美聲。

▲李光洙認愛小8歲女友李善彬。（圖／翻攝自李光洙、李善彬IG）

主要以演員身分活動的李善彬，最近的電視劇就是和Rain、李東健兩大男神合作，演出刑偵劇《素描Sketch》，也是她首度擔綱主角的作品，她在裡面飾演擁有預知能力，能透過素描方式畫出未來將發生的案件，等於是該劇的關鍵人物。最近也才演出炫彬、張東健的電影《屍落之城》。

▲李善彬最新的電視劇是《素描Sketch》，和Rain、李東健兩大男神合作。（圖／愛奇藝台灣提供）

當然她也演出過多部海外粉絲耳熟能詳的韓劇，在李準基主演的《犯罪心理》飾演NCI行動分析組媒體聯絡人；在《又，吳海英》則是男配角金知碩飾演的李振尚的周一女友；《38師機動隊》則是暗戀徐仁國的詐騙助手；《Missing9》是墜機生還的女演員。

▲李善彬演出韓劇《犯罪心理》。（圖／翻攝自犯罪心理官網）

事實上她本來是偶像女團練習生，2011年還是17歲時，以本名李真京加入已經出道的JQT女團，可惜團體沒紅，隔年便解散，但好歌喉沒有被埋沒，2016年上綜藝節目《看見你的聲音》自彈自唱，美聲讓眾人驚豔！

從偶像歌手轉行演員的確不容易，這期間她擔任廣告模特兒維生，也演出過許多歌手的MV，包含iKON《APOLOGY》、MC夢與Apink恩地合唱的《Visual Gangster》，最近在即將解散的團體《張基河與臉孔們》最後一首歌曲《初心》MV也有突出表現，2016年開始大量在綜藝節目曝光，也提升她的知名度。

▼李善彬在《看見你的聲音》自彈自唱。（影片來源：YouTube 肉乾，如遭刪除敬請見諒。）