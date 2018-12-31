10部平成日劇收視之王！木村拓哉就演了五部　第一名果然是百倍奉還

文／妮妮小宅女

明年四月就是日本平成時代的結束了，之前有提到過平成時代戀愛時會經歷過的事，日本新聞網站NEWSポストセブン也公布了「平成時代日劇最高收視率排行榜」，這些收視率放到現在來看根本是奇蹟啊！

►同時並列第九名（36.7%）：《101次求婚》最終回、《長假》最終回





►同時並列第七名（36.8%）：《HERO》第8集、最終回



►第六名（37.2%）：《無家可歸的小孩》最終回



►第五名（37.6%）：《GOOD LUCK！！》最終回



►第四名（37.8%）：《一個屋簷下》第11集



再來要公布前三囉，你們準備好了嗎？登登登登登～

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►第三名（40%）：《家政婦女王》最終回



►第二名（41.3%）：《美麗人生》最終回



►第一名（42.2%）：《半澤直樹》最終回



第一名果然是當年紅透半邊天的《半澤直樹》，可見大家那時候有多準時每天守在電視機前面，這些收視率數字應該讓很多電視台的工作人員懷念吧...現在這個網路時代，大家好像有沒有堅持要準時收看，反正最後網路上還是看的到嘛～

當時日劇不管在日本還是海外都非常受歡迎，可以說是戲劇大宗，但這幾年韓劇加入戰局之後，日劇也漸漸式微了。

但經典依舊會是經典，這可是會歷久不衰的。然後偷偷問一下，有人發現十部裡有五部木村拓哉就演了五部嗎？他根本是平成日劇中最強的男人！！

VIA livedoor

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