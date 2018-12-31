7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

記者李湘文／綜合報導

藝人廖家儀近日帶小孩出國旅遊，沒想到在日本安比高原滑雪場，竟發生令人驚嚇的意外！她透露，7歲兒子搭滑雪場纜車時不小心，一翻身居然從椅子上墜落，所幸剛好掉在安全網上面，但仍被救護車緊急送下山，令家人受到極大驚嚇。

▲▼廖家儀帶著小孩出國滑雪。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

廖家儀敘述當時狀況，正搭著纜車上山，突然被定格在半空中15分鐘，因為風雪較大，又聽不懂日文廣播，完全不知道發生什麼事，只知道陸續有雪中摩托車和救護車上山。她當時沒跟大兒子坐在一起，還在想纜車停這麼久，坐在前面的小孩會不會凍壞了，誰料到站之後才知道，剛剛就是自己的小孩「從纜車上掉下去」。

▲廖家儀兒子搭纜車墜落。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

原來，廖家儀7歲的大兒子Helios當時眼看快到站，便覺得要準備下車，於是還沒完全靠站就開始扭動，一個不小心，便翻了個跟頭，直接從座椅上滑下去。萬幸的是，纜車站旁邊有加裝安全網，小孩正好摔在網子上，沒有直接落地，之後被救護車送往山下救護站，還好沒有大礙。

▲纜車站旁邊有安全網，廖家儀兒子正好摔在網上。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

對此，廖家儀驚魂未定，藉由這次可怕的經驗，也語重心長提醒大家，如果去滑雪，在纜車到站前千萬別亂動：「不是次次都那麼幸運的！感謝老天保佑疼愛！我們也會能力所及分享愛給需要的人！」以後也不敢再讓小孩子離開自己視線搭纜車。