ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

記者李湘文／綜合報導

藝人廖家儀近日帶小孩出國旅遊，沒想到在日本安比高原滑雪場，竟發生令人驚嚇的意外！她透露，7歲兒子搭滑雪場纜車時不小心，一翻身居然從椅子上墜落，所幸剛好掉在安全網上面，但仍被救護車緊急送下山，令家人受到極大驚嚇。

▲廖家儀兒子搭纜車墜落。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

▲▼廖家儀帶著小孩出國滑雪。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

▲廖家儀兒子搭纜車墜落。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

廖家儀敘述當時狀況，正搭著纜車上山，突然被定格在半空中15分鐘，因為風雪較大，又聽不懂日文廣播，完全不知道發生什麼事，只知道陸續有雪中摩托車和救護車上山。她當時沒跟大兒子坐在一起，還在想纜車停這麼久，坐在前面的小孩會不會凍壞了，誰料到站之後才知道，剛剛就是自己的小孩「從纜車上掉下去」。

▲廖家儀兒子搭纜車墜落。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

▲廖家儀兒子搭纜車墜落。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

原來，廖家儀7歲的大兒子Helios當時眼看快到站，便覺得要準備下車，於是還沒完全靠站就開始扭動，一個不小心，便翻了個跟頭，直接從座椅上滑下去。萬幸的是，纜車站旁邊有加裝安全網，小孩正好摔在網子上，沒有直接落地，之後被救護車送往山下救護站，還好沒有大礙。

▲廖家儀兒子搭纜車墜落。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

纜車站旁邊有安全網，廖家儀兒子正好摔在網上。（圖／翻攝自臉書／廖家儀的粉絲團）

對此，廖家儀驚魂未定，藉由這次可怕的經驗，也語重心長提醒大家，如果去滑雪，在纜車到站前千萬別亂動：「不是次次都那麼幸運的！感謝老天保佑疼愛！我們也會能力所及分享愛給需要的人！」以後也不敢再讓小孩子離開自己視線搭纜車。

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻

徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！

賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

宋智孝男友也是藝人？　9年來首曝戀愛故事⋯劉在錫秒聽出破綻

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

防彈JIMIN肋骨上刺青是真的？粉絲花1.5月「對比出含意」⋯心疼了

柯奐如被鈕承澤逼上床　忍11年才哭著說實話：我想活下去

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻

徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！

賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

宋智孝男友也是藝人？　9年來首曝戀愛故事⋯劉在錫秒聽出破綻

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

防彈JIMIN肋骨上刺青是真的？粉絲花1.5月「對比出含意」⋯心疼了

柯奐如被鈕承澤逼上床　忍11年才哭著說實話：我想活下去

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

廖家儀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Angelababy自拍「小海綿奶音」冒出！　兒一句話讓她害羞了
  2. 柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」！　私下寵妻舉動閃翻
  3. 嬌羞大蘇get！蘇志燮奪演技大賞　害羞男男CP「鼻子親親」
  4. Angelababy年末舞台「開全麥」獨唱！　網一聽笑歪：全程走音
  5. 萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻
  6. 謝娜與尪P.K「討2女兒歡心」　張杰一坐下…秒贏了！
  7. 無印店員捕獲野生阿滴！　「有滴妹就去要合照」他嘆：沒人來找我
  8. 徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！
  9. 鄭容和入伍9個月仍中文十級！　帥曬軍裝自拍「全中文」狂吸4萬讚
  10. 後台20箱紅酒3箱威士忌！60歲陳昇開唱照喝：現在是品酒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366