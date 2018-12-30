小樂台北跨年搶先看！連唱25分鐘加碼「首曝光新驚喜」

記者盧薇淩／台北報導

「小樂」吳思賢今年跨年演出獨家獻給台北市，小樂跟公司團隊特別設計了一段精彩演出，2018年他演出《姐的時代》、《愛的3.14159》兩檔叫好叫座的戲劇，奠定他「偶像劇第一暖男」的首選之位。從11月初戲劇殺青到現在，小樂花了將近2個月準備今年的跨年演出，25分鐘的演出精彩不間斷，還加碼帶來一連串經典戲劇組曲。

▲小樂替跨年演唱會彩排。（圖／記者李毓康攝）

除了自己主演兩檔戲的主題曲《Wonderful day》、《愛你剛剛好》，小樂還特別選唱在今年備受矚目的電影跟戲劇主題曲，包含《巨星的誕生》的《Always remember us this way》及《延禧攻略》的《雪落下的聲音》，最後更送上遠赴芬蘭參加創作營寫出的新歌《天生你對》，殺青後馬上展開錄音製作、開始練舞，今年的跨年晚會上將首唱，該曲也在2019年凌晨12點上架。

▲小樂將首唱新歌。（圖／記者李毓康攝）



《天生你對》由小樂跟孔令奇一起創作跟製作，小樂透露：「這首歌是我們在芬蘭參加創作營時一起寫完的，非常開心。去芬蘭有很好的經驗，學習之外也完成了很多自己喜歡的歌！這首歌主要的創作靈感就是，我那時正要接拍《愛的3.14159》，因為男女主角他們感覺就是天生註定要在一起的，所以就有了這首作品！」

▲小樂將一連演唱25分鐘。（圖／記者李毓康攝）



每一首歌都是重新編曲，新歌需要練唱、練舞、練團，每天都只睡3、4小時，這兩個月暴瘦5公斤的小樂表示：「除了跨年演出，公司也給了我新專輯的製作期限，過年前要交母帶，希望不要讓歌迷等太久！讓我這兩個月的確蠻辛苦的！但是真的想呈現最好的一面給大家，讓我的fans跟我的唱片公司、經紀公司是可以感到驕傲的！這兩個月精心準備的內容，相信一定會讓大家很滿意！」2019即將到來，他也定下目標：「我的新年新希望，就是希望我的新專輯跟接下來戲劇的作品有很好的成績，我會保持初心、繼續努力！」