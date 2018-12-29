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「沒想到趙麗穎跟你在一起」　馮紹峰被問相戀原因…甜笑解答閃爆

記者李湘文／綜合報導

藝人馮紹峰在10月宣布跟趙麗穎結婚，由於事前極力隱瞞戀愛，因此喜訊一爆出來，讓許多粉絲都驚訝不已。他最近接受陸媒採訪，被對方直白地問「其實趙老師跟你在一起，我們很多人沒想到」，談起跟小9歲的趙麗穎在一起的理由，甜笑形容：「就有點像明蘭和顧二叔吧。」

▲趙麗穎、馮紹峰。（圖／翻攝自微博／知否知否應是綠肥紅瘦官微）

▲趙麗穎、馮紹峰拍《知否》時就已陷入熱戀。（圖／翻攝自微博／知否知否應是綠肥紅瘦官微）

馮紹峰跟趙麗穎悄悄交往，在合作拍攝《知否？知否？應是綠肥紅瘦》這部戲時，其實已經在熱戀當中。戲裡，馮紹峰飾演世家侯府二公子「顧二叔」，其實早有家室，卻意外被「盛明蘭」趙麗穎吸引，最後才順利抱得美人歸；戲外，2人相差9歲，一開始傳出緋聞時，也不怎麼被粉絲相信。

對此，陸媒最近在採訪馮紹峰時，也直率表示：「明蘭沒有想到自己最後會跟顧二叔在一起，其實趙老師跟你在一起，我們很多人也沒想到啊。」究竟2人為什麼走到一起？馮紹峰回答「就有點像明蘭和顧二叔吧」，被追問是否「互相吸引」，甜甜地笑著同意：「應該是。」瞬間大放閃光。

▲《知否》12月25日開播。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰自認跟趙麗穎就是「互相吸引」。（圖／翻攝自微博）

難得說起婚後生活，馮紹峰開心的笑容停不下來，表示以前都是一個人生活，怎麼樣過都行，但現在開始學習在生活和工作中找到平衡，「挺好的，有一點自己的生活了，包括家庭。」他跟趙麗穎現在都在休息期，但沒有特別計畫要做什麼，也許隨時就去旅行，或遇到好劇本就接，「生活比較隨意一些，不要去設想計畫太多。」

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