茱莉安摩爾《美聲俘虜》代唱者曝光！「殿堂級女高音」獻聲

記者洪文／綜合報導

奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）新片《美聲俘虜》飾演歌劇女高音，獲大都會歌劇院國家歌唱獎、英國留聲機唱片大獎及葛萊美獎肯定的「美國人最喜愛的女高音」殿堂級歌劇家芮妮弗萊明（Renée Fleming）獻出美聲，為退居幕後為女主角茱莉安摩爾代唱。

▲《美聲俘虜》劇照。（圖／牽猴子提供）



當弗萊明為電影中的歌曲錄音時，茱莉安摩爾也在現場學習，細膩觀察弗萊明作為女高音的歌唱風格與儀態，她們也從戲劇角度來討論如何在片中演唱。不僅如此，茱莉安摩爾更多次前往大都會歌劇院觀看綵排，讓自己對角色有更深層了解，將一位在現代世界中揮灑自如的古典歌劇家演得精彩動人、惟妙惟肖。



不僅如此，弗萊明的歌聲過去也曾備受尊崇，今年奧斯卡大贏家《水底情深》電影主題曲「You'll Never Know你永遠不會知道」就是由弗萊明重新演繹1943年經典歌曲，百轉千迴的聲線魅力讓人一聽就入迷，甚至前美國總統歐巴馬（Barack Obama）都在弗萊明的歌聲之中就職，天籟之聲驚艷全場觀眾。

▲《美聲俘虜》劇照。（圖／牽猴子提供）



無論在戲劇及主題上，音樂在《美聲俘虜》中均扮演重要的角色。因此如何將歌劇以優美、令人信服及流暢的方式與故事交織在一起，對《美聲俘虜》來說非常重要。早在2000年初期，原著作家安帕契特（Ann Patchett）為小說創作搜集資料時，就已經與弗萊明聯絡，二人成為朋友，弗萊明也從此與《美聲俘虜》結緣。監製安東尼·魏特川布（Anthony Weintraub）說：「我們一直夢想弗萊明的參與，但我們從未想過她會願意為女主角代唱。不過弗萊明向來十分慷慨，當她說『好』的時候，我們真是欣喜若狂！」



《美聲俘虜》根據同名獲獎暢銷小說改編而成，電影取材自真實發生日本大使館人質事件，故事講述著名女高音蘿珊考斯（茱莉安摩爾飾）憑天籟之音獲大批歌迷擁戴，富商細川先生（渡邊謙飾）就是其中之一。蘿珊考斯應邀前往南美一個私人派對為細川先生獻唱，派對上來自世界各地的外交使節與政商名流，突然一群武裝革命分子佔領富商的豪華大宅，挾持所有人。屋子內大家言語不通，匪徒與人質陷入漫長僵局，誰知，蘿珊考斯的歌聲發揮妙用，讓屋內毫無關連的人團結起來，意外緩和危機，用感動瓦解冰冷人心。