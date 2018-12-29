紅毯下雨夾雪「吳謹言性感裸肩」　觀眾裹羽絨服傻眼：用看的就抖

記者李湘文／綜合報導

藝人吳謹言以《延禧攻略》爆紅，28日偕同戲中丈夫聶遠，一起參加「中國電視好演員」表彰盛典，挽著對方的手走上紅毯，一現身就引起場邊觀眾歡呼。引人注意的是，當天戶外天氣超冷，甚至下起雨夾雪，吳謹言卻還是只穿了一件裸肩禮服，讓旁人看了都忍不住替她喊冷。

▲吳謹言跟聶遠一起走紅毯。（圖／CFP）

吳謹言美美壓軸走紅毯，穿著一件粉紫色裸肩禮服，除了掛在手臂上的薄紗之外，脖頸、肩膀、手可說是毫無遮蔽，全都裸露在寒風中。雖然漂亮，但其實吳謹言也超冷，原本紅毯主持人要請她和聶遠說句話，一看卻發現「謹言都已經抖得不得了了」，馬上改口笑說內場見，緊急結束採訪，聶遠也趕快替吳謹言拉裙襬、攙扶下台。

▲即使當天冷到下雨夾雪，吳謹言仍是裸肩上陣。（圖／CFP）

事實上，當天成都明顯降溫，現場又下雨又下雪，觀眾都穿著厚厚的羽絨外套，其他參加典禮的女星也改穿西裝、長袖，儘可能多保暖一些，唯獨吳謹言還是穿得單薄。觀眾和網友都感嘆「我看得都冷」、「用看的就抖得不行」、「凍死吳謹言了，看著心疼」，也讚聶遠細心照顧吳謹言的行為超暖。

▲楊冪穿長袖西裝出席。（圖／翻攝自微博／楊冪嘉行工作室）

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