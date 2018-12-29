謝和弦恨酒駕飆罵「趕著去投胎？」　酸高國華辯吃薑母鴨！

記者盧薇淩／台北報導

歌手謝和弦推出新專輯《像水一樣》，29日於新光三越站前店舉行簽唱會，他在專輯第六波主打《就是在講你喔》MV中，造型一次突破，惡搞扮演「傑克船長」，將酒駕現象寫進歌詞裡，希望大家都能珍惜生命，不再發生遺憾，他受訪時也說：「我超討厭酒駕！恨死酒駕。」問起今早高國華酒駕被抓，他也酸說：「酒駕就酒駕，不要講那麼多啦。」





▲謝和弦舉行簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

謝和弦和老婆KT在台中開潮牌店，主要由老婆打理，他笑稱自己負責出錢及「出一張嘴」扮黑臉，「老婆是很龜毛的人，都讓我做壞人，有什麼問題就我溝通。」新歌《就是在講你喔》講述酒駕，他氣憤表示：「我超討厭酒駕！恨死酒駕。我都不喝酒也勸人家不要喝，喝酒就不要開車，朋友酒駕我會嗆他『趕著投胎嗎』？」恰巧今早補教名師高國華被抓酒駕還辯稱吃薑母鴨，謝和弦也說：「酒駕就酒駕，不要講那麼多啦，因為我自己的歌迷曾因為被酒駕撞差點升天，所以很生氣。」

▲謝和弦推出新歌罵酒駕。（圖／記者林敬旻攝）

《就是在講你喔》MV中謝和弦再次突破造型尺度，除了一本正經穿起西裝播報新聞，更破天荒以真髮編起「雷鬼髒辮」惡搞扮「傑克船長」。而這頭辮子不但讓平常妝髮時間硬生生多了2倍以上，更讓他拍到中途表示頭痛欲裂，甚至直接趴桌休息，這造型也持續了將近10小時之久，也讓他第一時間收工就立馬讓髮型師將辮子鬆開。此外，這次MV也邀請到網紅「反骨男孩」出演，因此充滿歡樂氣氛。