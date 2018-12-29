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妻7年未放屁挖鼻孔維持形象！謝和弦揭私密行為：她會突然消失

記者盧薇淩／台北報導

歌手謝和弦推出新專輯《像水一樣》，29日於新光三越站前店舉行簽唱會，老婆Keanna（KT）低調未現身，謝和弦說「要顧她的貓啦，貓比我重要」，也說老婆個性低調。兩人交往到結婚已相戀7年，先前KT分享戀情保鮮秘訣表示從未在他面前放屁、打嗝及上廁所，謝和弦也說從未看過老婆沒形象的一面：「她會趁我不注意的時候消失（去排氣）。」

▲▼謝和弦跟老婆戀愛7年 。（圖／記者林敬旻攝、華納提供）

▲謝和弦跟老婆戀愛7年。（圖／記者林敬旻攝、華納提供）

KT日前被網友問及戀愛保鮮秘訣，透露和謝和弦在一起這段期間，因為要維持美感，「我從不在哥面前排氣、打嗝、上廁所。」謝和弦29日被問及此事，表示真的沒看過沒形象的老婆，「她真的沒在我面前放屁、打嗝，挖鼻孔、上廁所都沒有，都會突然消失，或在我聽音樂、不注意她的時候，默默完成那件事。」

▲▼謝和弦像水一樣簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝和弦跑下台在歌迷堆演唱。（圖／記者林敬旻攝）

有勸過老婆放鬆一點？他說有，「沒辦法啊，她可能要當仙女。我都會在她面前放屁，有研究報導說聞屁味可以抗癌，應該是英國研究啦，通常幹話都是英國研究。」但老婆常在他面前素顏，「她素顏超正，比化妝還正。」至於自己的保鮮秘訣？謝和弦說：「寫歌給她，讓她回到談戀愛的感覺。」老婆現在仍在打排卵針做試管嬰兒，希望能在明年生個豬寶寶。

▲▼謝和弦像水一樣簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝和弦和新人高爾宣、李杰明合唱。（圖／記者林敬旻攝）

謝和弦和老婆KT在台中開潮牌店，主要由老婆打理，他笑稱自己負責出錢及「出一張嘴」扮黑臉，「老婆是很龜毛的人，都讓我做壞人，有什麼問題就我溝通。」新歌《就是在講你喔》講述酒駕，他氣憤表示：「我超討厭酒駕！恨死酒駕。我都不喝酒也勸人家不要喝，喝酒就不要開車，朋友酒駕我會嗆他『趕著投胎嗎』？」恰巧今早補教名師高國華被抓酒駕還辯稱吃薑母鴨，謝和弦也說：「酒駕就酒駕，不要講那麼多啦，因為我自己的歌迷曾因為被酒駕撞差點升天，所以很生氣。」

▲▼謝和弦像水一樣簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼謝和弦新歌罵酒駕。（圖／記者林敬旻攝、華納提供）

▲▼謝和弦像水一樣簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

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