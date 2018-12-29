李昇基奪下第一座綜藝大賞！　擊敗劉在錫眼眶紅：心情複雜

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度盛典「2018 SBS演藝大賞」28日在首爾盛大展開，2017年底開播的節目《家師父一體》，在短短1年之間累積許多人氣，主持人李昇基因此勇奪「SBS綜藝大賞」，擊敗劉在錫、申東燁等人，令他感動到眼眶紅，感性表示：「一想到要擔起這個獎座的重量，心情很複雜。」

李昇基一得獎，便立刻有禮貌地向前輩申東燁、劉在錫致謝。（圖／翻攝自SBS）

李昇基退伍後，第一個工作就是接下節目《家師父一體》，大賞入圍者還有主持人劉在錫、申東燁等人，他得知是自己得獎，驚訝到不知所措，「這曾是我小時候夢想的獎，現在得到了，還是做夢的時候最美，一想到要擔起這個獎座的重量，心情很複雜。」

▲▼李昇基拿下人生第一座綜藝大賞。（圖／翻攝自SBS）

李昇基謙虛表示：「這個獎不只是靠我的能力才拿到的，是《家師傅一體》出演的師傅們，他們活著的人生倫理、信念，讓觀眾得到感動。」一一感謝所有參與節目的製作人、攝影等工作同僚，他也坦言：「第一次要主持綜藝時，其實很害怕，也想逃跑，總是想著可以做好綜藝嗎，每次都有挫折時，代表都跟我說『你可以的』。」而他一宣布到獲頒大賞，立刻有禮貌地上前向劉在錫、申東燁表達謝意，被讚禮儀滿分。