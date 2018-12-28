李千那「爆炸頭極短裙」超正！　李英宏笑：我是穿肚兜上陣

記者盧薇淩／台北報導

李千那近日推出台語專輯《查某囡仔》，她再度推出新歌《愛的太超過》，並邀新科金馬獎「原創電影歌曲」得主李英宏對唱、擔綱MV男主角，兩人在MV中扮演一對歡喜冤家，為呈現復古80年代，李千那顛覆以往造型，頂著一頭超捲爆炸頭，穿著又短又辣的銀色亮片裙登場，而李英宏也不遑多讓，梳著油頭、穿著Oversize西裝，裡面僅穿一件內搭亮片領巾，讓他自嘲是穿著「肚兜」上陣。

▲李千那、李英宏拍mv 。（圖／樂是達提供)

兩人在MV中，李千那坐在火鍋店等著遲到的男友李英宏，對比旁邊熱鬧甜蜜的情侶更顯孤獨，不解風情的李英宏終於姍姍來遲，兩人開啟打打鬧鬧的趣味戲碼。同時，團隊對其場景及造型也相當講究，為了呈現復古的80年代，李千那顛覆以往造型，頂著一頭超捲爆炸頭，穿著又短又辣的銀色亮片裙登場，光是這顆爆炸頭，就要耗時3小時才大功告成；而一旁的李英宏也不遑多讓，梳著油頭、穿著Oversize西裝，裡面僅穿一件內搭亮片領巾上場，讓他自嘲是穿著「肚兜」上陣。

▲李千那和李英宏飾演情侶。（圖／樂是達提供）



對戲迸出的火花可看性十足，其中一幕李英宏起身到辣妹桌，辣妹餵他吃東西，幫他按摩搥背，兩人不斷拌嘴打鬧，演活了情侶吵架的爆發張力，拿過金馬、金鐘雙金的李千那，事後也稱讚李英宏演戲非常有天份，撩妹功力十足，「我剛有偷問他說有沒有想要演戲，他說想要把專輯先完成，沒辦法一心二用。」李英宏也解釋：「其實是千那很會帶戲，讓我可以很快進入劇情裡。」至於演戲的話，他則表示等專輯完成後有機會再嘗試。

▲李千那打扮復古，穿著短裙露出美腿 。（圖／樂是達提供)



不過，別看李千那在MV中生龍活虎的演出，其實當天她因吃壞東西而上吐下瀉，仍強忍身體不適，敬業的完成工作，連她自己都說心裡非常複雜，「我原本有開縮時攝影，很期待要跟大家分享我頭髮弄了3個多小時很漂亮的成果，但因為來來回回嘔吐的關係，大約有一半的時間不在位子上。」她哀怨透露．拍攝地點又是在她最喜歡的麻辣火鍋店，什麼東西都不能碰，只能吃清淡的食物加強體力。此外，李英宏也將擔任李千那明年1月24日新歌演唱會嘉賓。

