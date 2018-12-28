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青峰：以為大家會呼我2巴掌！　參加《歌手》原因曝光…看留言落淚

記者李湘文／綜合報導

音樂生存節目《歌手2019》將在1月開播，12月26日公開參賽者名單，確認青峰、劉歡、齊豫、楊坤、張芯、逃跑計劃7組藝人將參與。其中，心思細膩的青峰確定參賽，令部分粉絲擔心會不會壓力太大，而他27日親自透露參賽的理由，只是希望「有更多機會分享喜歡的音樂」。

▲青峰透露參加《歌手2019》的理由。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

▲青峰將參加《歌手2019》。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

青峰多年前曾說過「才華或不同音樂是無法比較的事情」，如今卻參加歌唱競賽節目，看似矛盾，其實想法仍未改變：「現在的我依然這麼覺得，但只是每一件事情，願意用更不帶偏見的角度，嘗試看看再憑斷，對事對自己都比較公平。」

▲青峰透露參加《歌手2019》的理由。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

▲青峰希望藉由《歌手2019》，分享更多自己喜歡的音樂、對音樂的審美角度。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

話雖如此，青峰對於參加《歌手》仍十分緊張，笑稱「本貓內心早已嚇死三百回」。他解釋參賽原因：「但願能在歌手裡頭，有更多機會分享我喜歡的音樂，分享我對音樂或甚至演唱的不同審美角度給大家，一直以來喜歡的也就只是寫歌唱歌這件事而已，這是我來的原因。」

▲青峰透露參加《歌手2019》的理由。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

▲青峰收到許多鼓勵，感動得哭了。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

參賽名單公布後，青峰陸續看到大家的反應，坦言內心很受感動，「不知道為何看著大家的留言鼓勵，眼淚就流出來。」他幽默表示，原以為大家會想衝過來賞2巴掌，沒想到多半是發自內心的鼓勵，以及基於對他的了解而產生的擔心，「那是深深的心意，我的確覺得關心我的朋友，心意的表達是很不一樣的。謝謝你們都真的像是我遠遠近近的朋友家人。」

對於比賽，青峰除了感謝大家，也自我勉勵：「接下來也請多照顧，自己會加油對得起你們的心意。」他謙虛自稱能力有限，「但本貓加油！」

【青峰全文】

多年前我曾說過，覺得才華或不同音樂是無法比較的事情，現在的我依然這麼覺得，但只是每一件事情，願意用更不帶偏見的角度，嘗試看看再憑斷，對事對自己都比較公平。

話是這麼說，其實本貓內心早已嚇死三百回，但願能在歌手裡頭，有更多機會分享我喜歡的音樂，分享我對音樂或甚至演唱的不同審美角度給大家，一直以來喜歡的也就只是寫歌唱歌這件事而已，這是我來的原因。

陸陸續續看到很多人對這個消息的反應，說實話內心很感動，不知道為何看著大家的留言鼓勵，眼淚就流出來。還以為大家會想衝過來呼我兩巴掌說你瘋了嗎之類的，結果多半是發自內心的鼓勵，以及多年來基於對我性格的理解而出自關懷的擔心，那是深深的心意，我的確覺得關心我的朋友，心意的表達是很不一樣的。謝謝你們都真的像是我遠遠近近的朋友家人。

身邊的人也不斷給我鼓勵，深怕我就突然逃逸了…謝謝你們，接下來也請多照顧，自己會加油對得起你們的心意。

能力有限，但本貓加油！

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關鍵字

青峰, 吳青峰, 歌手2019

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