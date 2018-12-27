張衛健爆引退不再拍戲！　弟弟暴斃身亡、妻子流產陷陰霾

▲張衛健爆引退不再拍戲。（圖／翻攝自微博／張衛健）

記者陳芊秀／綜合報導

港星張衛健重返香港主演新劇《大帥哥》收視叫座，不過27日傳出這可能是他主演的最後一部電視劇，震驚兩岸三地。他出道34年演紅無數角色，戲外則是經歷妻子小產、弟弟暴斃的煎熬，因此看淡名利，將全心放在家庭。

據港媒《東網》報導，張衛健被傳今後有不再拍戲的打算，而且除了香港，其他地方也不想再拍，笑談拍戲令自己死了很多腦細胞。他近年來人生起伏高高低低，結婚11年的妻子張茜曾在懷孕8個月時流產，胞弟張衞彝（Henry）則是年初暴斃在浴室，還有媽媽早年溺水命危，許多經歷令他更重視家庭團聚，日前接受專訪，坦言自己失去孩子的陰霾也長達10年，「大部分的人都將注意力放在女人的身上，當然女人是最痛苦，但大部分的人都忽略了爸爸其實也很受傷。」

張衛健不再接戲的傳言驚動兩岸三地，對此他27日晚間在微博發文：「不拍戲？不會的！不過的確一部作品下來死了很多腦細胞！以後早中午三餐都吃核桃！補腦！」



《大帥哥》是張衛健相隔22年重返香港無線拍攝的電視劇，以民初軍閥各立為時代背景，張衛健扮演一軍旅長，戲裡以輕鬆幽默、荒誕誇張的手法，描寫從小人物變大軍閥的過程。他戲裡很多對白都是自己創意，加上編劇化學作用，產生許多幽默橋段。

▲張衛健相隔22年回歸香港TVB拍戲。（圖／翻攝自微博／張衛健）