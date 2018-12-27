ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張衛健爆引退不再拍戲！　弟弟暴斃身亡、妻子流產陷陰霾

▲張衛健爆引退不再拍戲。（圖／翻攝自微博／張衛健） 

▲張衛健爆引退不再拍戲。（圖／翻攝自微博／張衛健）

記者陳芊秀／綜合報導

港星張衛健重返香港主演新劇《大帥哥》收視叫座，不過27日傳出這可能是他主演的最後一部電視劇，震驚兩岸三地。他出道34年演紅無數角色，戲外則是經歷妻子小產、弟弟暴斃的煎熬，因此看淡名利，將全心放在家庭。 

據港媒《東網》報導，張衛健被傳今後有不再拍戲的打算，而且除了香港，其他地方也不想再拍，笑談拍戲令自己死了很多腦細胞。他近年來人生起伏高高低低，結婚11年的妻子張茜曾在懷孕8個月時流產，胞弟張衞彝（Henry）則是年初暴斃在浴室，還有媽媽早年溺水命危，許多經歷令他更重視家庭團聚，日前接受專訪，坦言自己失去孩子的陰霾也長達10年，「大部分的人都將注意力放在女人的身上，當然女人是最痛苦，但大部分的人都忽略了爸爸其實也很受傷。」

張衛健不再接戲的傳言驚動兩岸三地，對此他27日晚間在微博發文：「不拍戲？不會的！不過的確一部作品下來死了很多腦細胞！以後早中午三餐都吃核桃！補腦！」
 

▲張衛健爆引退不再拍戲。（圖／翻攝自微博／張衛健）

《大帥哥》是張衛健相隔22年重返香港無線拍攝的電視劇，以民初軍閥各立為時代背景，張衛健扮演一軍旅長，戲裡以輕鬆幽默、荒誕誇張的手法，描寫從小人物變大軍閥的過程。他戲裡很多對白都是自己創意，加上編劇化學作用，產生許多幽默橋段。

▲張衛健相隔22年回歸香港TVB拍戲。（圖／翻攝自微博／張衛健）

▲張衛健相隔22年回歸香港TVB拍戲。（圖／翻攝自微博／張衛健）

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

推薦閱讀

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　男主角是《微微一笑》的他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　男主角是《微微一笑》的他

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張衛健

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《爸爸4》沙溢胡可被預言離婚！　本尊親回「算命師網友」
  2. 小周周3歲就有大長腿！　抽高超過「162公分昆凌的腰」
  3. 27歲韓團偶像出獄才11天又出事！　深夜吸毒「髒話飆警察」被逮
  4. 張文福明年組4人男團出道！　同隊還有兩個《101》出身成員
  5. 謝娜雙胞胎女兒「Q萌蛋糕裙」價格曝光！　網嘆：真寵
  6. 張衛健爆引退不再拍戲！　弟弟暴斃身亡、妻子流產陷陰霾
  7. 台灣「寂寞女皇」出馬！陳曉東新片推廣曲是她唱的
  8. 楊冪離婚只是前戲？　網爆將官宣新戀情「對象是謝霆鋒」
  9. 路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！
  10. 北海道醉駕撞傷港警高官？　曾志偉沉默2天「3重點」說清楚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366