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贈獎／八十年代傳奇搖滾歌手　成名故事改編《夏》

娛樂中心／綜合報導

本片改編自俄羅斯傳奇樂隊KINO韓裔主唱維克多崔真實人生。《夏》是一部用「看」的原聲帶，俄羅斯天團Zveri主唱羅曼比雷克獻聲憂鬱嗓音；飾演維克多的劉太旿首次跨界演出，黑白、彩色與動畫交錯的迷人影像中，一首首大衛鮑伊、路李德、伊吉帕普的金曲，精準再現了理想青年以音樂衝撞時代的反叛精神。

《夏》電影海報。（圖／鏡象電影提供）
▲《夏》將於1月18日上映。（圖／鏡象電影提供）

在蘇俄解體前風聲鶴唳的八十年代初期，列寧格勒的盛夏，地下搖滾運動正在啟示一群渴望自由的青年。和許多為美國搖滾團體齊柏林飛船和大衛鮑伊所瘋狂的人一樣，正值青春年華維克多崔渴望著在搖滾樂壇揚名立萬。當他遇到了他的偶像麥克和他美麗的妻子娜塔莎時，他的命運從此改變。自此，他們共同譜寫了維克多崔不朽的傳奇。

《夏》電影劇照。（圖／鏡象電影提供）
▲▼《夏》電影劇照。（圖／鏡象電影提供）
《夏》電影劇照。（圖／鏡象電影提供）

==== 參加活動！送你搶先看《夏》====

 ◎活動時間：即日起至1/8(二) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「想看這部片的原因？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《夏》特映券一組(2張)  
使用時間：1/15 (二) 19:00
使用地點：台北新光影城

◎得獎公布：1月8日（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於1月15日（二）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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