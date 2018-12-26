ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

老爸是NIKE創辦人！《大黃蜂》導演壓力大：失敗就得繼承千億家業

文／十月凱文

《變形金剛》系列最新外傳電影《大黃蜂》即將上映，導演崔維斯奈特有著耐人尋味的另一個身份，他是NIKE創辦人菲爾奈特的兒子，據傳要是電影票房不佳，他可能無法再度從事他最愛的電影工作，必須回家繼承307億美元（約新台幣9387億元）身家與NIKE集團，讓人相當羨慕。

崔維斯奈特與父親的關係相當尷尬，拒絕繼承知名運動品牌NIKE集團，熱愛音樂及電影的他，曾以chilly TEE為藝名發了一張嘻哈專輯《離我遠一點Get off Mine》。

雖然這張專輯狂賣十萬張，不過當時傳出他的父親菲爾就包辦了99%的銷售量。

崔維斯後來決心要當一名動畫師，菲爾更索性買下這間萊卡動畫影業，讓他當該公司總裁，並讓他盡情發揮，崔維斯也很爭氣的拍出《酷寶：魔弦傳說》，電影當年還入圍奧斯卡獎最佳動畫片，成績相當亮眼。

▲《大黃蜂》導演崔維斯奈特
▲雖然崔維斯奈特家裡有錢，但是他為了自己的夢想寧願拒絕繼承龐大的家業。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

接下來，則是《大黃蜂》。

外媒曾指出崔維斯是首度執導真人電影，先前的電影雖然評價都極好，不過票房不甚亮眼，所以菲爾就跟兒子做了個約定，如果電影成果不如預期，他就必須回來繼承千億資產，這對崔維斯來說，簡直非常痛苦。

幸好崔維斯這一回成功了，《大黃蜂》目前在全球上映以來，票房成就相當好。

《大黃蜂》海報。（圖／派拉蒙影業提供）
▲崔維斯奈特是否得被迫回家繼承家業，《大黃蜂》的票房是關鍵。（圖／派拉蒙影業提供）

崔維斯當初接下《大黃蜂》電影導演時，一開始就與《變形金剛》系列導演接洽，根據崔維斯後來在CNET所做的訪問中，提到麥可貝是個大好人。

「從我的角度來看，我會說麥可貝是一個夢想家，我們一開始就在討論故事，他選擇了我，也尊重我想拍出自己的風格，很保護我，讓我拍我想拍的風格，我真的很謝謝他。」

崔維斯也坦言一開始就不想拍跟《變形金剛5：最終騎士》一樣的電影。

《大黃蜂》劇照。（圖／派拉蒙影業提供）
▲崔維斯想拍出有別於《變形金剛5》風格的外傳電影。（圖／派拉蒙影業提供）

「《變形金剛》系列中的《變形金剛5：最終騎士》是我看過最盛大的電影饗宴，我完全沒辦法超越那部電影的大場面，所以我走另外一條路，專注一個小地方，真正了解其中一個角色，在人物情感與爆破場面中取得平衡。」

果然，崔維斯成功了，他將溫馨動人的友誼代入《大黃蜂》，沒有誇張的機器人戰爭爆破場景，主要劇情是一名少女與大黃蜂之間的感人情誼，動作戲雖然一樣精彩，但沒有先前那麼浮誇，那麼疲勞轟炸。

編劇Christina Hodson也非常認同這一部分，她認為《大黃蜂》的重點要擺到人物情感上。

《大黃蜂》劇照。（圖／派拉蒙影業提供）
▲少女和大黃蜂之間的友誼是這部電影最動人的地方。（圖／派拉蒙影業提供）

「大黃蜂一直是我最喜歡的角色，我覺得《變形金剛》第一集這麼好看的原因，就是在於男主角山姆與大黃蜂之間的友誼，我希望這部電影能讓觀眾回憶起《變形金剛》首集的感動。」

崔維斯奈特，這樣一個可愛且認真的導演所拍出的《大黃蜂》，絕對會讓你重新回憶起當年為何喜歡《變形金剛》系列電影的原因，如果你跟我一樣，早就對《變形金剛》系列續集感到失望，就更不應該錯過這部電影，趕快進戲院看全新體驗的《大黃蜂》吧。

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

推薦閱讀

許瑋甯爆結婚了！秘嫁「星二代男模」劉又年　甜蜜婚期藏玄機

曾莞婷「禮服下滑」露粉紅暈！　她看照片沮喪哭了

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！　阮經天「獵豔花名冊曝光」爆把她當工具人

謝忻斷開王少偉！　「天菜正牌男友」現身…情侶裝十指緊扣閃照曝光❤

郭富城勾嫩妻脖子罕見放閃！　一看「右下角」網傻了：認真嗎

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失

獨家／許瑋甯：沒有好消息！ 「摩洛哥蜜月」真相曝光

夫家1650億遺產一塊都分不到！　李嘉欣爆「月領786萬零用錢」過活

南韓辣媽「生兩個還有少女嫩肌」　身份曝光⋯妹是當紅女團成員！

陳冠希1歲女玩具箱「7位數天價」曝光！　網友一看全驚呆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許瑋甯爆結婚了！秘嫁「星二代男模」劉又年　甜蜜婚期藏玄機

曾莞婷「禮服下滑」露粉紅暈！　她看照片沮喪哭了

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！　阮經天「獵豔花名冊曝光」爆把她當工具人

謝忻斷開王少偉！　「天菜正牌男友」現身…情侶裝十指緊扣閃照曝光❤

郭富城勾嫩妻脖子罕見放閃！　一看「右下角」網傻了：認真嗎

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失

獨家／許瑋甯：沒有好消息！ 「摩洛哥蜜月」真相曝光

夫家1650億遺產一塊都分不到！　李嘉欣爆「月領786萬零用錢」過活

南韓辣媽「生兩個還有少女嫩肌」　身份曝光⋯妹是當紅女團成員！

陳冠希1歲女玩具箱「7位數天價」曝光！　網友一看全驚呆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

大黃蜂, 電影, 名人, 影評, 十月凱文

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 2009年開幕「千人夜排」搶購　廖人帥潮牌旗艦店收攤
  2. 「ETtoday看電影」看直播就有機會揹走大黃蜂！
  3. 《聲林》鄭心慈耶誕開唱！　收「最爛禮物」嚇到崩潰
  4. 韓28歲男星酒駕「棄車逃跑」！　路邊計程車司機勇猛抓回
  5. 咘咘勁敵出現！伊正小女兒「混血萌樣」稱霸全場
  6. 李連杰2愛女曝光！　「高顏值+大長腿」神基因網暴動
  7. 陳綺貞「出道照片」出土！　站在天橋唱歌被警察開罰單
  8. 康康被當提款機20年！「友借走2000萬」騙光錢落跑　他苦討：我老了要留點錢
  9. 鬼才導演「身兼6職務」！公開分身秘訣「要演要攝影要剪接」
  10. 我在接近你，只是你不知道！　蔡阿嘎「2018十大幹話精選」網推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366