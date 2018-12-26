老爸是NIKE創辦人！《大黃蜂》導演壓力大：失敗就得繼承千億家業

文／十月凱文

《變形金剛》系列最新外傳電影《大黃蜂》即將上映，導演崔維斯奈特有著耐人尋味的另一個身份，他是NIKE創辦人菲爾奈特的兒子，據傳要是電影票房不佳，他可能無法再度從事他最愛的電影工作，必須回家繼承307億美元（約新台幣9387億元）身家與NIKE集團，讓人相當羨慕。

崔維斯奈特與父親的關係相當尷尬，拒絕繼承知名運動品牌NIKE集團，熱愛音樂及電影的他，曾以chilly TEE為藝名發了一張嘻哈專輯《離我遠一點Get off Mine》。

雖然這張專輯狂賣十萬張，不過當時傳出他的父親菲爾就包辦了99%的銷售量。

崔維斯後來決心要當一名動畫師，菲爾更索性買下這間萊卡動畫影業，讓他當該公司總裁，並讓他盡情發揮，崔維斯也很爭氣的拍出《酷寶：魔弦傳說》，電影當年還入圍奧斯卡獎最佳動畫片，成績相當亮眼。



▲雖然崔維斯奈特家裡有錢，但是他為了自己的夢想寧願拒絕繼承龐大的家業。（圖／CFP）

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接下來，則是《大黃蜂》。

外媒曾指出崔維斯是首度執導真人電影，先前的電影雖然評價都極好，不過票房不甚亮眼，所以菲爾就跟兒子做了個約定，如果電影成果不如預期，他就必須回來繼承千億資產，這對崔維斯來說，簡直非常痛苦。

幸好崔維斯這一回成功了，《大黃蜂》目前在全球上映以來，票房成就相當好。



▲崔維斯奈特是否得被迫回家繼承家業，《大黃蜂》的票房是關鍵。（圖／派拉蒙影業提供）

崔維斯當初接下《大黃蜂》電影導演時，一開始就與《變形金剛》系列導演接洽，根據崔維斯後來在CNET所做的訪問中，提到麥可貝是個大好人。

「從我的角度來看，我會說麥可貝是一個夢想家，我們一開始就在討論故事，他選擇了我，也尊重我想拍出自己的風格，很保護我，讓我拍我想拍的風格，我真的很謝謝他。」

崔維斯也坦言一開始就不想拍跟《變形金剛5：最終騎士》一樣的電影。



▲崔維斯想拍出有別於《變形金剛5》風格的外傳電影。（圖／派拉蒙影業提供）

「《變形金剛》系列中的《變形金剛5：最終騎士》是我看過最盛大的電影饗宴，我完全沒辦法超越那部電影的大場面，所以我走另外一條路，專注一個小地方，真正了解其中一個角色，在人物情感與爆破場面中取得平衡。」

果然，崔維斯成功了，他將溫馨動人的友誼代入《大黃蜂》，沒有誇張的機器人戰爭爆破場景，主要劇情是一名少女與大黃蜂之間的感人情誼，動作戲雖然一樣精彩，但沒有先前那麼浮誇，那麼疲勞轟炸。

編劇Christina Hodson也非常認同這一部分，她認為《大黃蜂》的重點要擺到人物情感上。



▲少女和大黃蜂之間的友誼是這部電影最動人的地方。（圖／派拉蒙影業提供）

「大黃蜂一直是我最喜歡的角色，我覺得《變形金剛》第一集這麼好看的原因，就是在於男主角山姆與大黃蜂之間的友誼，我希望這部電影能讓觀眾回憶起《變形金剛》首集的感動。」

崔維斯奈特，這樣一個可愛且認真的導演所拍出的《大黃蜂》，絕對會讓你重新回憶起當年為何喜歡《變形金剛》系列電影的原因，如果你跟我一樣，早就對《變形金剛》系列續集感到失望，就更不應該錯過這部電影，趕快進戲院看全新體驗的《大黃蜂》吧。