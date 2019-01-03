贈獎／走一趟叫到身心俱疲　《伊藤潤二恐怖體驗展》高雄驚悚再現

娛樂中心／綜合報導



今年夏天，在台北狂飆恐懼、讓盛夏高溫頓時冷到骨子裡的伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中，即將於2018跨年降臨高雄駁二特區。「恐懼鎮」、「告別市」雙主題鬼屋再現恐怖篇章，正在為錯過台北場而扼腕的伊藤潤二粉絲們，快把握機會，一起前來共度這場高雄港都的跨年度奇幻慶典。





▲《伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中》前進高雄。（圖／Foufou福福好提供）



嶄新的鬼屋形式，重現伊藤潤二筆下恐怖世界觀，融合聽覺、觸覺、嗅覺、科技互動，引領大家深入黯黑恐懼根源，直探瘋狂戰慄之境。展覽取材自電視動畫《伊藤潤二驚選集》中12篇章精華，將動畫中的陰森場景如實還原，打造出雙館、雙主題。兩館不同的感官體驗，彷彿親身在毛骨悚然的故事場景中走了一遭，直探內心最深層的恐懼。





▲▼《伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中》展場照。（圖／Foufou福福好提供）





A館「恐懼鎮」裡包含食人魔模特兒“淵小姐”、哀怨“蛞蝓少女”、被詛咒的貪婪者“寒氣患者”，瀰漫著令人窒息的恐懼，如影隨形；B館「告別市」裡則有詛咒不斷的釘子少年“雙一”、不死不滅的美豔“富江”，彷彿煉獄使者的化身，邪氣逼人，正在闇黑處伺機而動。





▲▼《伊藤潤二驚選集》主角們將於展覽裡現身！（圖／Foufou福福好提供）





◎展出資訊

伊藤潤二 恐怖體驗展 絕命逃走中 高雄站

展出地點：駁二藝術特區大勇倉庫自行車倉庫（高雄市鹽埕區大勇路一號）

展出時間：2018.12.29 – 2019.03.03（除夕休館一天）

周一至周日 10:00 -18:00（17:30最後入場時間）

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◎活動時間：即日起至1/7(一) 12:00止

◎活動辦法：請在粉絲團貼文下方留言回答：「你想揪誰一起去挑戰《伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中》？」