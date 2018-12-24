邱琦雯英國孤單過聖誕　竟和「乞討街友」路邊一起哭了

記者李欣容／綜合報導

邱琦雯曾在英國留學，當時的聖誕節是她度過最孤獨的一次，甚至見到路上街友乞討也認不住哭了。邱琦雯喜歡熱鬧，玩交換禮物的驚喜感，曾經某任男友帶她吃完聖誕大餐後，驚喜送禮，讓她直讚對方用心。

▲邱琦雯在聖誕節仍不得輕鬆，在背台詞拍戲中度過。（圖／艾迪昇提供）

邱琦雯近來趕拍八點檔《大時代》忙得不可開交，聖誕節也在工作中度過，她曾在英國留學，對歐洲過節頗有心得，「所有商店在聖誕節都很早關門，街上只剩冷清，對老外來說就是過年的概念。」

▲邱琦雯曾在歐洲度過孤獨的聖誕節。（圖／艾迪昇提供）

想起某年聖誕節，所有歐洲學生全都回家，只剩邱琦雯留在學校，沒有同學可以一同慶祝，只好一人購買過節所需食物，準備度過寂靜的聖誕夜，沒想到回家路上見到乞討的街友，「我給他一點錢，他邊說謝謝邊掉眼淚，我看著他也哭了，無家可歸、無家人過聖誕讓我很心酸。」

▲邱琦雯已準備好交換禮物。（圖／艾迪昇提供）

而邱琦雯今年在台灣和工作一起過聖誕，除了拍戲還得錄製過年特別節目，她也準備了特別的交換禮物，想起有次交換禮物收到「一大包」，正開心之際，拆開發現是洗碗精，讓她哭笑不得。

邱琦雯非常喜歡交換禮物，大家相聚的感覺，透露某任前男友曾帶她去吃聖誕大餐，提議交換禮物，誰知用餐完對方卻沒準備禮物，邱琦雯暗自傷心，以為就這樣結束晚餐約會，但就在吃完飯離開餐廳之際，男友才請人將禮物送上，讓邱琦雯驚呼連連，直讚男友用心。