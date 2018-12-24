林柏叡夜店鬧事引「警察關切」　險和同門師兄混黑幫

記者李欣容／綜合報導

林柏叡與王鼎文在網路劇《N世代》中飾演黑幫混混和夜店管理人，兩人在店門口起衝突。私下交情甚好的兩人，要是在路上遇到類似爭執，都會義氣相挺幫忙店家，王鼎文還因正義性格，差點拉著林柏叡走入黑社會！

▲林柏叡、王鼎文《N世代》夜店門口鬧事。（圖／禾力提供）

《N世代》已進入第七集，劇情從模特兒圈的潛規則延伸到幫派分子在夜店前尋仇談判，而談判的場景恰巧就是夜店殺警案的案發地點，還引來警察關切。

飾演「龜毛哥」的王鼎文表示，跟林柏叡是同門師兄弟，曾經都是凱渥力捧新人，他這次飾演來自中山區的黑道經紀人，為了小姐之間的糾紛，帶著數十人到夜店跟林柏叡談判。

▲林柏叡個性正義。（圖／禾力提供）

王鼎文坦言，接到這角色時非常興奮，因為自己豪邁的性格結交了許多背景複雜的朋友，也可能是這個原因，在詮釋黑道角色得心應手。而在劇中的群眾演員中，也有很多是真的道上兄弟，拍戲過程和大家聊天，增加表演層次。

▲林柏叡和王鼎文以前是同門師兄弟。（圖／禾力提供）

王鼎文在劇中雖和林柏叡只有這場對手戲，但私下兩人常一起出遊，以前也遇過在外喝酒，遇到酒醉客找麻煩的情況，王鼎文表示，他自己跟林柏叡都算是比較講義氣的個性，發生事情都搶著跳出來解決，好幾次都在外面與人起衝突，但最後也都化險為夷，笑稱：「如果當初我跟柏叡沒有進凱渥的話，搞不好真的會去混兄弟！」