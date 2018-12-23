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印尼樂團主唱老婆還活著！　生日遇海嘯失蹤…夫IG悲痛呼喚

記者傅家妤／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間遭遇海嘯襲擊，目前至少造成222人死亡、843人受傷，另外還有28人失蹤，當天在度假村表演的知名樂團「Seventeen」的貝斯手與經紀人也因此喪命，而主唱Riefian Fajarsyah的妻子Dylan Sahara原本下落不明，但有消息傳出，Dylan Sahara目前還活著，但雙方還未聯絡上。

▲▼印尼主唱妻人還活著。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah、《Tribun news》）

▲Riefian Fajarsyah與妻子先前才一起出國歡慶結婚2周年紀念。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

Seventeen樂團當天在爪哇島西邊的渡假村表演，沒想到一個大浪從後方襲捲而來，舞台因此被大浪沖垮，台上的人全都重心不穩跌倒，下方觀眾慌忙逃竄，場面非常混亂。隨後，Seventeen的主唱Riefian Fajarsyah凌晨22日在IG上PO出一段影片，透露貝斯手與經紀人已經身亡，而團中的另外2名成員、妻子Dylan Sahara以及另一名工作人員失蹤。

▲▼印尼主唱妻人還活著。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah、《Tribun news》）

▲Riefian Fajarsyah發文喊話妻子。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

Riefian Fajarsyah 23日還在IG上發文透露，這一天是妻子的生日，喊話對方趕快回來，希望可以當面向對方說聲生日快樂。不過萬幸的是，Dylan Sahara人確定是安全的。據印尼媒體《Tribun news》報導，稍早有人通報，在當地某家診所看到Dylan Sahara，因此可以確定人目前安全，但尚未確定她人的下落。對此，Seventeen樂團的團隊也證實，有聽說Dylan Sahara目前還活著，但是還沒有成功聯絡上。

▲▼印尼主唱妻人還活著。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah、《Tribun news》）

▲印尼當地媒體證實Dylan Sahara人還活著。（圖／翻攝自《Tribun news》）

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關鍵字

Seventeen, Sunda Strait, 印尼巽他海峽, 海嘯

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