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潘裕文打給媽媽哭了！　「你兒子終對社會有貢獻」吐11年心酸

記者盧薇淩／台北報導

歌手潘裕文12日剛推出新專輯《我們都一樣》，專輯裡收錄9首翻唱自女聲的經典，包含《情歌》、《日不落》等等，發片當天實體專輯立刻喊追加，讓得知消息的潘裕文一時不敢相信，後來打給媽媽報告好消息，跟媽媽說「你兒子終於感覺好像對社會有點貢獻了」，講完後他流下眼淚，出道11年，坦言每次看到歌手敲冰磚慶功，心裡都默默的好羨慕。

▲▼潘裕文簽唱會 。（圖／闊思音樂）

▲潘裕文舉行簽唱會 。（圖／闊思音樂）

這次專輯在12月唱片市場最熱烈時發行，還能拿到不錯的成績，潘裕文23日舉行簽唱會，一連演唱2首歌曲，隨後敲冰磚慶功，敲完冰的他直喊：「很爽、很幸福。」一直汲汲營營專心經營歌唱事業的他，因為音樂而掙扎許多次，這次開出佳績，和媽媽講電話報喜時，忍不住流下男兒淚。

▲▼潘裕文簽唱會 。（圖／闊思音樂）

▲潘裕文現場演唱2首歌曲。（圖／闊思音樂）

2018年即將結束，潘裕文被問到新年新希望時，竟說：「我要交女友，盡情的放閃，閃瞎朋友們！」原來是悶頭作專輯做太久，看到好友許仁杰交女友後不停放閃覺得羨慕，也有了「想婚」的念頭，鼓勵自己要好好的擴大朋友圈，不要再當宅男了，「很久沒談戀愛了，最近看到朋友在臉書上放閃真的很刺眼睛耶，而且最近也有感受到一點壓力了，尤其看到同儕在結婚生子後，那些看起來平凡的照片都是無限幸福感，真的很羡慕。」希望2019年也能有可以放閃的機會。

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