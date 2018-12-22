王思佳變短髮！　一刀削到及耳…手藏後方「有玄機」

記者傅家妤／綜合報導

藝人王思佳出道多年，過去多以長髮形象示人，近來她在IG上曬出近照，並在發文中宣告：「我已剪短我的髮…。」從照片上看來，她似乎把長瀏海削短到耳下位置，從正面看上去，就猶如剪了短髮般，不過有網友看出玄機，瘋猜她其實沒有剪短，而是把長髮「藏起來了。」

▲王思佳改變造型。（圖／翻攝自IG／王思佳）

王思佳22日在IG上曬出一張短髮照，並聲稱自己已經剪短了髮，只見她身穿粉色上衣，對著鏡頭露出淺笑，然而最引人注目的是，她過去的一頭招牌直黑髮已經消失，過去及胸中長瀏海被剪短到了耳上長度，短髮模樣也被網友看直誇「非常漂亮」、「短髮還滿適合妳的」、「非常好看，而且很年輕」。

▲王思佳曬短髮模樣。（圖／翻攝自IG／王思佳）

不過，有眼尖網友從放在頭後方的手看出玄機，猜測她其實只是悄悄地把後方的長髮抓起，藏了起來，只留下了剪短了的瀏海，所以看上去就像是換了短髮造型般，部分人還笑言：「你是想唱梁詠琪的短髮吧」、「藏起來了吧怎麼可能」，各種猜測掀起不少熱議。

▲王思佳過去多以直黑長髮示人。（圖／翻攝自IG／王思佳）

事實上，王思佳過去大多都是以直長黑髮形象示人，過去一度嘗試了將長瀏海旁分，但她似乎也不太習慣自己的改變，還自嘲「一旁分就這呆樣…殺氣全失。」

▲王思佳旁分。（圖／翻攝自IG／王思佳）