木村拓哉開微博吸10萬粉！　羅志祥秒關注…曬「迷弟照」告白啦

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星木村拓哉開微博！他日前來台參加2018亞洲時尚大賞，以及電玩遊戲發表會，出發前就有日媒爆料，未來演藝活動將走出海外，22日微博帳號曝光，已經火速突破10萬粉絲，且數字不斷上升中。

▲木村拓哉出道30年，第一次開設社群網站。（圖／CFP）

▲木村拓哉月初來台走秀，合體林志玲。（圖／記者張一中攝）

▲木村拓哉來台隔天，參加電玩《審判之眼：死神的遺言》發表會。（圖／記者林敬旻攝）



木村拓哉被傑尼斯事務所嚴格管控網路肖像權，出道30年來從未開設過社群網站，隨著二女兒以模特兒之姿出道，為了力挺愛女曾破例在IG現身，不過逆光合照仍不見正臉。他低調於本月13日註冊微博，並放上個人大頭照，還沒有更新貼文，已經吸引大批粉絲追蹤。

▲木村拓哉開微博，羅志祥秒速加入關注。（圖／翻攝自微博／木村拓哉）

除了轟動陸網，多年來將木村拓哉當作偶像的羅志祥，也秒速加入關注大神的行列，稍晚公開發文，曬出過去朝聖SMAP演唱會，買偶像周邊商品的照片告白，「嗨！您好，歡迎您來微博！唉呀，好害羞啊！希望您會看見我！」

▲羅志祥曬「迷弟照」，向木村拓哉打招呼。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

事實上，木村拓哉並非第一個開設微博的傑尼斯男星，山下智久早在6月就已經開帳號，而且時常更新，接連2大男神搶攻大陸娛樂圈，也讓亞洲粉絲直呼「活久見」、「有生之年系列。」

▲木村拓哉首曬影片，全中文自我介紹。（圖／翻攝自微博／木村拓哉）