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BOYNEXTDOOR曼谷「棄粉絲搭頭等艙逃命」！失聯少女暴增　最小僅16歲恐遭拐賣

記者田暐瑋／綜合報導

韓國人氣男團BOYNEXTDOOR原定3月29日在泰國曼谷舉行演唱會，因8.2強震臨時取消活動，但因先改簽機票才發布取消公告，被指是拋棄粉絲逃命，在微博掀起脫粉潮，據悉，他們在大陸的粉絲年齡層多是未成年，隱瞞家人出國追星，多人已經失聯，年紀最小的只有16歲。

▲BOYNEXTDOOR泰國演唱會取消，挨轟拋棄粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲BOYNEXTDOOR。（圖／翻攝自微博）

地震發生後，BOYNEXTDOOR遭抨擊未立即公開取消演出的消息，反而是改簽搭乘頭等艙離開曼谷，大批粉絲因缺乏後續指引而滯留當地，尤其是因粉絲群體年齡層偏低，不少人瞞著家人前往曼谷，面對天災無力處理後續問題，根據微博消息，部分歌迷至今仍失聯或身陷困境。

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▲BOYNEXTDOOR泰國演唱會取消，挨轟拋棄粉絲。（圖／翻攝自微博）▲BOYNEXTDOOR泰國演唱會取消，挨轟拋棄粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲BOYNEXTDOOR泰國演唱會取消，挨轟拋棄粉絲。（圖／翻攝自微博）

隨著失聯粉絲人數的增加，許多親友在網上發起尋人行動，擔憂失蹤者可能遭遇人蛇集團盯上拐賣，紛紛提供泰國當地的救助管道及資源，希望社會各界提供線索協助尋人，微博上相關話題的閱讀量已超過1.1億次，討論量達7.2萬。

BOYNEXTDOOR因在事件發生後立即改簽返韓，遭抨擊「拋棄粉絲」，成員被目擊現身機場時，有人情急喊出「我們怎麼辦啊？」團員卻低頭不語。但另一方面，也有人認為災難當前，保護自身安全是合理的選擇，且也有可能是公司的決策，不該遷怒到藝人身上。

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