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運動bra太辣..林俊傑一上台披上！莫文蔚：別的男嘉賓都要我脫

記者盧薇淩／台北報導

國際天后莫文蔚22日在台北小巨蛋舉行「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」，唱到《心領神會》時，替她寫這首歌的天王林俊傑（JJ）突然現身，現場1.1萬名粉絲歡聲雷動。莫文蔚在林俊傑現身前連續唱25分鐘，她唱到嗨時脫掉上衣，只剩一件運動內衣搭緊身褲，林俊傑一上台替她披上披風，笑說：「我幫妳穿上衣服，我尊敬妳，天氣涼。」展現紳士風度。

▲▼林俊傑出席莫文蔚演唱會+會後訪問。（圖／記者張一中攝）

▲莫文蔚演唱會找林俊傑當嘉賓。（圖／記者張一中攝）

唱到《心領神會》時，舞台上升起一座假模特兒，定睛一看，假人後方竟站著林俊傑，他替莫文蔚披上銀色斗篷，他說：「我幫很多歌手配唱過歌曲，我對Karen的印象是，她是讓我覺得非常輕鬆、細膩的歌手，一個很輕鬆把歌唱完，很敬佩的歌手。」他替莫文蔚寫歌曲《心領神會》，莫文蔚說：「你是我一直很欣賞的才子，唱跳、能彈編曲製作，還是時尚達人，有潮牌，太絕了！」

林俊傑看到莫文蔚穿著半截運動上衣及緊身長褲，他羞笑說：「因為我尊敬妳，天氣涼。」莫文蔚聽了笑說：「所有我邀請的男嘉賓，都希望我在他面前脫衣服，只有你要我穿衣服，哈哈。」林俊傑則說：「Karen我跟她一起工作到現在，很多歌迷都很了解，真的很開心，可以跟你同台。」當莫文蔚演唱時，林俊傑替她和聲，隨後當他演唱《偉大的渺小》，換莫文蔚替他和音。

▲▼莫文蔚演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲林俊傑替莫文蔚披上披風。（圖／記者張一中攝）

為了長達一年半的「絕色」世界巡迴演唱會，莫文蔚已忌口半年多，她吃得超清淡，就是為了保養嗓子，以帶給大家最完美的演出。她早已不吃蔥薑蒜等辛香調，當然絕口不吃辣及油炸物，最愛的紅酒、咖啡、冰淇淋都犧牲，連麻油、香油都不使用，嚴禁鎖喉。

而跟隨莫文蔚大江南北巡迴的就是一個電子鍋，供應她每餐香噴噴的白米飯，而這個電鍋當然此次也跟隨到台灣，進駐小巨蛋的專屬化妝室中，除了電鍋，她更隨身攜帶「護喉三寶」枇杷膏、熱水壺、金嗓子喉糖，以及「百寶箱」內有earmo、古箏指甲、眼藥水。

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