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謝和弦狂親老婆！從床上到廚房　吻到爆雞皮：又談了次戀愛

記者盧薇淩／台北報導

謝和弦推出全新專輯《像水一樣》，新歌《我不是白馬王子》可說是前年單曲《謝謝你愛我》的2.0版，MV找來老婆Keanna出演，兩人持續在新MV中放閃，更是親吻到最高點，謝和弦和老婆異口同聲表示，自己都拍到起雞皮疙瘩，但彷彿又談了一次戀愛，感覺非常好。

▲▼謝和弦和老婆kt出演 。（圖／華納提供）

 ▲謝和弦和老婆在mv中親不停 。（圖／華納提供）
 
《我不是白馬王子》是上張專輯中寫給太太Keanna的《謝謝妳愛我》2.0版，重量級女主角非謝和弦老婆Keanna莫屬，老婆也一口答應演出，還撒嬌說：「我是無酬演出唷！」MV以兩人早上起床的畫面揭開序幕，展開一整天在家中的甜蜜互動，並顛覆洗衣服做菜都應該是女生來做的刻板印象，謝和弦不僅洗衣、曬衣服，還洗手作羹湯。

▲▼謝和弦和老婆kt出演 。（圖／華納提供）

▲謝和弦新歌甜蜜發糖。（圖／華納提供）

兩人拍攝時，不時相視而笑、甜蜜親吻，完全不需要導演cue就隨時熱吻，謝和弦老婆Keanna說：「我自己都起了很多雞皮疙瘩，真的是『謝謝妳愛我』噁心版第二彈。」謝和弦也表示今天MV拍得格外輕鬆，且有再談一次戀愛的感覺，但他也自首說：「自己平常其實都負責吃而已，只會煮白飯然後負責洗碗，煮菜都是靠老婆。」MV將於23日首播，簽唱會將於29日舉行。

▲▼謝和弦和老婆kt出演 。（圖／華納提供）

▲▼謝和弦親自下廚餵食老婆。（圖／華納提供）

▲▼謝和弦和老婆kt出演 。（圖／華納提供）

▲▼謝和弦和老婆kt出演 。（圖／華納提供）

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