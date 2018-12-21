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陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳妍希和陳曉日前被目擊現身馬爾地夫，被瘋猜是重拍婚紗照，海灘上小倆口甜蜜互動，閃瞎大批網友。原來夫妻是接受新娘雜誌邀請，飛到馬爾地夫拍攝，21日公開拍攝花絮照和影片，對視欲吻洋溢滿滿幸福。

▲陳曉、陳妍希馬爾地夫婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲陳曉、陳妍希馬爾地夫婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博）

陳妍希和陳曉在海邊嘻笑，突然有默契閉上眼，近距離鼻子碰鼻子，兩人穿黑白情侶裝，十指緊扣在沙灘散步，接著老公換西裝、老婆換穿紅色露肩洋裝，她第三套更換上蕾絲婚紗，依偎在老公胸膛，手上鑽戒閃閃動人。兩人已經結婚2年，並育有一個兒子小星星，當時婚禮宛若拍偶像劇，到現在互動仍像新婚般甜蜜。

▲陳妍希和陳曉馬爾地夫婚紗照影片曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲陳曉、陳妍希十指緊扣在沙灘散步。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希和陳曉馬爾地夫婚紗照影片曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲陳曉、陳妍希在岸邊對視。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希和陳曉馬爾地夫婚紗照影片曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲陳妍希、陳曉閉眼碰鼻子超甜。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希和陳曉馬爾地夫婚紗照影片曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲陳妍希穿蕾絲婚紗，依偎在陳曉胸膛。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲陳曉、陳妍希馬爾地夫婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希豔紅色洋裝露香肩，相當性感。（圖／翻攝自微博）

現年35歲的陳妍希和陳曉是差4歲的姐弟戀，2014年合作《神鵰俠侶》後擦出愛火，當時在巴黎被男方求婚，2016年7月5日宣布領證結婚，同時公布懷孕喜訊，婚禮在北京雁棲湖舉行，老公揭婚紗獻上宣誓之吻的畫面，轟動娛樂圈，隔2年又到馬爾地夫拍第二次婚紗照，在遊艇、沙灘取景，夫妻一對視都被網友盛讚「像看見愛情。」

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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