ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿嬌婚禮哽咽：我們會狠狠幸福！　賴弘國心疼「摟腰安慰」

記者李湘文／綜合報導

香港女星阿嬌（鍾欣潼）與「醫界王陽明」賴弘國結婚，18日辦完註冊儀式之後，20日正式舉辦結婚典禮。她穿了一身白色長婚紗，從頭到尾都甜蜜拉著老公，並在鏡頭前大方接吻，搭配夢幻的花海布置，使得現場氣氛格外浪漫。

▲阿嬌、賴弘國婚禮。（圖／CFP）

▲阿嬌、賴弘國20日舉辦婚禮。（圖／CFP）

阿嬌穿著深V拖尾長裙，配戴華麗的鑽石首飾，在婚禮前先出來接受媒體訪問，為了讓大家拍照，跟賴弘國大方連親3次，眼裡流露出滿滿的深情。她笑說今天非常開心，「好多朋友推掉工作第2次飛來，因為他們要來見證我的大日子。」

▲阿嬌、賴弘國婚禮。（圖／CFP）

▲阿嬌、賴弘國浪漫接吻。（圖／CFP）

典禮上，阿嬌上台發表感言：「我非常感謝所有愛我的好朋友，還有愛Michael（賴弘國）的好朋友，今天從不同的地方來到這裡，見證我們的幸福。好愛你們喔。」她說著說著便激動起來，一度哽咽到無法開口，被賴弘國輕摟腰安慰，最後說道：「我們會狠狠的幸福，謝謝。」

▲阿嬌、賴弘國婚禮。（圖／翻攝自容祖兒Instagram）

▲阿Sa、容祖兒送上華麗蛋糕。（圖／翻攝自容祖兒Instagram）

婚禮現場布置得十分夢幻，大量花朵佈滿入口、走道和舞台，營造出花海一般的感覺。高達1.9公尺的婚禮蛋糕也十分搶眼，外表看起來金碧輝煌、精緻細膩，最頂端還擺上一座逼真的城堡，看起來更像是裝飾物一般，是阿Sa和容祖兒合送給新人的禮物，要價港幣10萬元（約台幣40萬元），充滿閨蜜的心意。

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

推薦閱讀

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

袁詠儀參加阿嬌婚禮「長髮回春」　網驚：像28年前選港姐！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

袁詠儀參加阿嬌婚禮「長髮回春」　網驚：像28年前選港姐！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿嬌, 賴弘國

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」
  2. 鄒兆龍：韓國瑜在美國很紅！　「好萊塢高雄人」說話了
  3. 鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難
  4. 孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門
  5. 60歲老翁求美女醫「手動挖便秘」！　她奮力試完…「看到邪惡笑容」大崩潰
  6. 新版《神鬼奇航》真的沒有強尼戴普！　迪士尼首度證實
  7. 王仁甫12歲女兒「越大越美」！　完全遺傳季芹鉛筆腿
  8. 在台灣就這樣寫！　伊能靜簡體字狂被糾錯...轟網「無知」給難看
  9. 玖壹壹上街頭搏感情！快來捕獲「RUN新聞」耶誕交換禮物
  10. 「暮光女」克莉絲汀史都華又換新女友？　被爆分手維密天使

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366