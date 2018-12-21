阿嬌婚禮哽咽：我們會狠狠幸福！　賴弘國心疼「摟腰安慰」

記者李湘文／綜合報導

香港女星阿嬌（鍾欣潼）與「醫界王陽明」賴弘國結婚，18日辦完註冊儀式之後，20日正式舉辦結婚典禮。她穿了一身白色長婚紗，從頭到尾都甜蜜拉著老公，並在鏡頭前大方接吻，搭配夢幻的花海布置，使得現場氣氛格外浪漫。

▲阿嬌、賴弘國20日舉辦婚禮。（圖／CFP）

阿嬌穿著深V拖尾長裙，配戴華麗的鑽石首飾，在婚禮前先出來接受媒體訪問，為了讓大家拍照，跟賴弘國大方連親3次，眼裡流露出滿滿的深情。她笑說今天非常開心，「好多朋友推掉工作第2次飛來，因為他們要來見證我的大日子。」

▲阿嬌、賴弘國浪漫接吻。（圖／CFP）

典禮上，阿嬌上台發表感言：「我非常感謝所有愛我的好朋友，還有愛Michael（賴弘國）的好朋友，今天從不同的地方來到這裡，見證我們的幸福。好愛你們喔。」她說著說著便激動起來，一度哽咽到無法開口，被賴弘國輕摟腰安慰，最後說道：「我們會狠狠的幸福，謝謝。」

▲阿Sa、容祖兒送上華麗蛋糕。（圖／翻攝自容祖兒Instagram）

婚禮現場布置得十分夢幻，大量花朵佈滿入口、走道和舞台，營造出花海一般的感覺。高達1.9公尺的婚禮蛋糕也十分搶眼，外表看起來金碧輝煌、精緻細膩，最頂端還擺上一座逼真的城堡，看起來更像是裝飾物一般，是阿Sa和容祖兒合送給新人的禮物，要價港幣10萬元（約台幣40萬元），充滿閨蜜的心意。