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袁惟仁媽媽發聲明！　被爆拒付醫藥費...經紀公司回應了

記者盧薇淩／台北報導

袁惟仁10月17日在上海工作時不慎跌倒，因腦溢血被送往上海瑞金醫院救治，昏迷62天後，18日被送回台北榮總加護病房，19日下午袁惟仁媽媽及兒子袁義等親屬都到病房探視，也接受訪問。袁惟仁媽媽20日發出聲明，感謝醫院及演藝圈內好友支持，但也說袁惟仁公司宇朕經紀公司日前發布將負責袁在台醫療費用，「並非事實。」

▲袁惟仁在美國花500萬圓夢。（圖／翻攝自微博／網易號）

▲袁惟仁目前在台北榮總接受治療。（圖／翻攝自微博／網易號）

對此聲明，宇朕表示，「之前在大陸地區的費用由節目負責，我們也不知道要負責什麼耶，就是都照著合約走。現在回台灣才2天也沒什麼費用，但如果家屬需要我們公司幫忙，我們絕對義不容辭，請家屬可以跟我們聯絡，我們會全力幫助。」

▲▼袁惟仁媽媽聲明 。（圖／袁惟仁媽媽提供）

▲袁惟仁媽媽發出聲明。（圖／袁惟仁母提供）

袁惟仁媽媽聲明全文：

 ㄧ. 袁惟仁于十月十七日在上海工作期間不慎跌倒致腦溢血，緊急送往上海瑞金醫院救治，緊急手術順利後轉入重症病房觀察。病情穩定後，于十二月十八日自上海瑞金醫院轉入台北榮總醫院，繼續治療。

二. 非常感謝瑞金醫院急診室及腦神經外科醫療小組全力搶救，以及協助轉院回台。感謝陳建寧老師、林隆璇老師、陳國華老師以及製作人朋友們在急難時刻，伸出援手。同樣感謝巨室音樂和“星動亞洲”節目製作組在小胖老師最危險的時候所給予的照顧和支持。感謝國台辦給與各方面的協助。感謝莫凡替他的老搭檔袁惟仁奔走集資，也感謝所有回應莫凡的好友。

三. 十月在上海時，我與袁惟仁在台北的宇朕經紀公司商量可否代付部分的醫療費用時已被宇朕拒絕。日前宇朕經紀公司所發佈將會負責袁惟仁在台的醫療費用的消息，並非事實。

三、在袁惟仁接受醫療救治期間，報章雜誌各媒體報導均未經過當事人家屬同意，純屬不實報導，如造成社會大眾困擾，在此深感遺憾與抱歉，也謝謝媒體及各方的關心。現本人鄭重聲明，並未受權予他人為代言人，一切有關袁惟仁病情發展之消息均以本人發言為準。還請各位媒體工作人員尊重未成年的家屬應有的空間。謝謝。

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