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朴寶劍送的口紅登上熱搜！宋慧喬掀起「厚唇」韓風熱潮

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

正在熱播的tvN水木劇《男朋友》（남자친구），劇情講到飾演男主角金振赫的朴寶劍，與所任職的公司代表、由宋慧喬飾演的女主角車秀賢，因不慎發生交通意外偶遇，適逢當天正是秀賢的生日，振赫便提早為她準備了生日禮物，而那份禮物，就是一支唇膏。

▲宋慧喬、朴寶劍《男朋友》拍攝景點。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

振赫送給秀賢的那支唇膏，當然是出於劇情需要而出現，但熟悉韓劇橋段的劇迷，也大概明瞭這支唇膏絕對不只是情節之物而已，它其實背後也是贊助該劇拍攝的廣告商，指定推廣的「置入式廣告」產品。

韓國化妝品品牌「雪花秀」是贊助《男朋友》拍攝的主要廣告商之一，它們旗下的產品Essential Lip Serum Stick的代言人，正好是主演該劇的女主角－宋慧喬。

▲宋慧喬,男朋友,朴寶劍,唇膏,口紅。（圖／翻攝自雪花秀官網）

順水推舟，我們也不難發覺，從電視劇最初，那款品牌的唇膏就經常在劇中亮相，甚至更以禮物的方式，呈現在觀眾面前。而就在劇集播出以後，「宋慧喬」與「唇膏」便成了觀眾最主要在網上搜尋的內容，可見借劇集與宋慧喬的人氣，對該品牌的唇膏產品帶來極正面的宣傳效果。

▲宋慧喬,男朋友,朴寶劍,唇膏,口紅。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

熟識宋慧喬的網民，應該對她代言的化妝品不陌生，當中唇膏的確是她最主力宣傳的產品。不少產品商都刻意挑選宋慧喬代言唇彩，最主要原因是她擁有一雙迷人又性感的嘴唇。

根據去年韓國一所製藥企業與多位醫科教授，曾經就女士們眼中最美的外表進行民調，結果顯示最多受訪者認為，擁有最漂亮嘴唇的女星，正是宋慧喬。難怪大部份廣告商都順應民意，選她為唇膏產品的代言人。

▲宋慧喬,男朋友,朴寶劍,唇膏,口紅。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

昔日我們被灌輸的審美觀是，櫻桃小嘴才是美的表現。然而今天被冠以擁有漂亮唇形的韓國女星，包括宋慧喬、申敏兒與秀智等等，都是反其道而行，擁有大而厚的嘴唇。其實，這正是反映出我們今天這個新時代，對美艷動人嘴唇的定義，已與上一個年代大不相同。

▲宋慧喬,男朋友,朴寶劍,唇膏,口紅。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

美國女星Kylie Jenner正好就是當代擁有既美又性感嘴唇的代言人。早年前Kylie Jenner坦然承認自己曾在自己的嘴唇動了手術，把原來平平無奇的小嘴唇，加入物質使它變厚。後來，她更因而動起生意頭腦，開設自家品牌的唇膏，開店1分鐘便售出了15,000支因而聲名大噪。而今年8月她更被美國財經雜誌《富比士》選為其中一位最年輕的創業家，又被冠上「嘴唇富豪」之名。

近年女性大吹擁有豐盈嘴唇的熱潮，為了改變唇形，不少女性也會選擇到整形醫院動手術。韓國國內過去數年接受嘴唇手術的女性人數大幅增加，也因為手術只是注射填充物讓嘴唇豐厚而已，過程簡單快捷，且有效期可長達半年至一年左右，因而深受女性歡迎。另外，女性喜歡透過社交網絡平台，分享有關嘴唇與豐唇等圖片與資訊，都是這些服務近年大行其道的原因。

▲宋慧喬、朴寶劍《男朋友》拍攝景點。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

手術以外，有關嘴唇的新一代化妝品，款式也越來越廣泛。能夠在塗上嘴唇後便帶來豐唇效果的「豐唇蜜」產品，近月在韓國銷量大增，單是11月比前一個月的售出量就增加了兩成。此外，加添了辣椒與生薑等刺激物的唇膏，塗後增加嘴唇豐厚反應，也廣受不少韓國少女歡迎。

但何謂美的嘴唇？坊間沒有一套絕對的標準，厚與薄的分野，也是要看它與面部其他部位的比例，才能作出客觀定斷。宋慧喬的美，就是她的嘴唇，配上她其他擁有不同性格味道的四觀，才擁有這樣出眾的效果。

（以上圖片皆翻攝自愛奇藝台灣站、雪花秀官網）

本文由鍾樂偉【宋慧喬掀起厚大嘴唇韓風熱潮？】授權提供

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關鍵字

男朋友, 宋慧喬, 朴寶劍, 口紅, 唇膏, 日韓風

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