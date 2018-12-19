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蕭敬騰甜蜜獻吻...同事嗨翻了！　片場和她親密互動全場目睹

記者盧薇淩／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）2018年新專輯《欲望反光》，新歌《發現》MV耗時兩個月前置期，將老蕭在本屆金曲獎中的「手影戲」再次搬上螢幕。不僅如此，MV結合戲中戲、真人實拍及剪影等光影效果，老蕭甚至獻吻女主角，讓現場工作人員直呼氣氛甜蜜，讓老蕭笑說：「你們是在興奮什麼啦！」

▲▼蕭敬騰MV手影戲 。（圖／華納提供）

▲蕭敬騰MV結合手影戲。（圖／華納提供）

老蕭特別選在聖誕節前夕，推出新歌《發現》MV，結合老蕭在金曲獎上的手影戲，將真人實拍及剪影穿插的MV中。其中老蕭與女主角飾演一對熱戀中的情侶，為了呈現他們的甜蜜，導演安排讓老蕭跟女孩的「影子」接吻，正當雙方逐漸靠近時，現場同事們也都紛紛鼓譟起來，讓老蕭拍到一半忍不住喊卡對同事們笑說：「你們現在是在興奮什麼啦！」雖說這可愛甜蜜一幕，並非他的螢幕初吻，但老蕭笑說這次「跟影子演吻戲」是很特別的體驗。

▲▼蕭敬騰MV手影戲 。（圖／華納提供）

蕭敬騰對著女主角的影子接吻。（圖／華納提供）

近期忙著到各地巡演，為了完美呈現手影的效果，老蕭抓到空檔就趕緊練習，十分認真，而提到最困難的部分，老蕭則分享是要用手影模擬出男、女生的側臉，笑說：「光是這個部分就讓我在家裡練到手快抽筋！」最後拍攝過程也相當順利，老蕭流暢的手影技法讓老師直讚超有天賦，拍攝途中，他還一度搞怪將自由女神手上的火把故意敲向自己的頭，惹得現場同事哈哈大笑。

▲▼蕭敬騰MV手影戲 。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰抓緊時間練習手影戲。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰MV手影戲 。（圖／華納提供）

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