被幫丟垃圾竟起雞皮！宏正討厭麻煩別人...因這事改變了

記者盧薇淩／台北報導

羅宏正單飛又單身，新歌《撐傘》將於20日數位上架，歷經右腳粉碎性骨折和離團，他努力站起來，從Spexial時期擔任隊長開始，就不斷幫別人「撐傘」，不過他也坦言，覺得自己更常受到別人幫助，因為自認是非常不喜歡接受幫助的人，因此只要稍微有人對他好，即便是很小很小的事情，「例如順手幫我丟個垃圾之類的，我就會全身起雞皮疙瘩。」

▲宏正被幫丟垃圾起雞皮疙瘩 。（圖／太陽娛樂）

在剛毅外表下有溫暖的內心，從以前Spexial時代擔任隊長開始，宏正就身負照顧、整合團員的責任，就像是一位撐傘的人，不過自己反而覺得更常受人幫助，「我有很多感謝不完的人，在我無助時替我撐傘！」自認非常不喜歡接受幫助，只要稍微有人對他好，即便是很小的事情，「例如順手幫我丟個垃圾之類的，我就會全身起雞皮疙瘩。」

宏正坦言，很怕麻煩別人，覺得什麼事都要靠自己，但卻喜歡幫助別人，「一直到我腳受了傷、骨折了，生活有很大的不便，迫使我學習、接受大家的幫忙。」身體健全時所有事一肩扛，「但受傷後都只能不斷的麻煩別人，但這件事情真正的讓我打開心房，才明白、瞭解，接受別人的幫忙，是一件很幸福的事。」因為一次受傷，宏正學會了敞開心胸接受幫忙，也更積極想要幫助別人。

▲宏正推出新單曲。（圖／太陽娛樂）

宏正因擔任隊長，向來習慣了照顧大家，但走向單飛、迎向康復之後，更領悟「撐傘」的槓桿理論，「曾經我以為是棵屹立不搖的堅強大樹，什麼都能扛，但其實人與人之間彼此同樣的對待、互助，這樣的關係才會平衡、健康。」為了《撐傘》拍攝主視覺，186公分的他，換上米色毛衣入鏡，馬上被攝影師讚是：「小金城武！」