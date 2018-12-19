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王心凌閨蜜是「凍齡女神」！　同框甜笑…網全看傻：誰是誰

記者許皓婷／綜合報導

女星王心凌睽違3年，再度發行新專輯，讓歌迷興奮不已。她透露近期抽空到戲院，支持了好友徐若瑄的電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，並開心PO出兩人的合照，但卻讓網友看了直呼「好像親姊妹」。

▲王心凌同框徐若瑄。（圖／翻攝自IG／王心凌）

▲王心凌近期發行新專輯。（圖／翻攝自IG／王心凌）

王心凌近期發行新專輯，忙著宣傳工作的她，18日在IG發文：「飛回灣灣直奔戲院支持Vi姐。」原來是她趁空檔，特地到戲院觀賞徐若瑄主演的新電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，她也盡責地幫好友宣傳：「還沒看的加緊腳步跟上喔！」並透露自己害怕到數度摀耳摀眼看。

▲王心凌同框徐若瑄。（圖／翻攝自IG／王心凌）

▲王心凌、徐若瑄同框。（圖／翻攝自IG／王心凌）

而王心凌也曬出和徐若瑄的合照，只見兩人親密地臉貼臉入鏡，並對著鏡頭露出甜笑。兩位女神罕見同框，粉絲也紛紛大讚：「兩位女神都好美」、「顏值爆表」，有些網友看了更直呼：「好像親姐妹」、「這張也太像」、「乍看兩個人好像喔」、「認不出誰是誰」。

▲王心凌同框徐若瑄。（圖／翻攝自IG／王心凌）

▲網友留言。（圖／翻攝自IG／王心凌）

王心凌叱吒歌壇多年，唱紅許多經典歌曲，被封為「甜心教主」，而徐若瑄則主要在戲劇圈發展，演過無數部知名電影，表面上看似沒有交集的兩人，私下其實擁有好交情。王心凌曾透露把徐若瑄當成自己的「心靈雞湯」，她也坦言心情不好時，就會找對方訴苦。

▲王心凌同框徐若瑄。（圖／翻攝自IG／王心凌）

▲▼王心凌、徐若瑄私下是閨蜜。（圖／翻攝自IG／王心凌、徐若瑄）

▲王心凌同框徐若瑄。（圖／翻攝自IG／王心凌）

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