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韓國近代最出色黑幫電影！「閻羅王」李政宰3影帝飆戲超過癮

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

신세계 // 闇黑新世界 (2013)

距離我看這部電影《闇黑新世界》已經過了好久，可是一直都寫不出關於它的影評。簡單來說，這部電影富含的情感糾結，不是言語輕易能帶出來的（別誤會，這裡的情感糾結指的是臥底的內心戲，不是愛情心路歷程）。拖了那麼久，現在是時候說說它了。

▲《闇黑新世界》劇照。（圖／翻攝自Naver Movie）

話說會認識「李政宰」這個演員是因為他的聲音（每一部戲的聲線可以說有所差異，因為他注重聲音表演，就好像在《관상觀相》裡他特意把聲音變得低沈、穩重來詮釋一個謀反者）。磁性，是他的代表名詞，不過也集齊容顏俊俏於一身，是一個實力派高顏值演員。（代表作請一定要看《태양은 없다日出城市》，真的很棒！）

回到電影這裡，這一部電影被稱為韓國近年來最出色的黑幫電影，而我也贊同。不過我想補上一句 — 這部電影還剖析了令人費解的灰色地帶，也帶動了情感交織，究竟兄弟情和正義感，哪個會令你給出抉擇？

▲《闇黑新世界》劇照。（圖／翻攝自Naver Movie）

*以下影評含有劇透

黃晸玟，飾演的是華僑出身的鄭青，一個從以前就一直和李政宰飾演的李子成稱兄道弟的人。他是個不擇不扣相信義氣，只要兄弟有難就會率先去幫人解難的好大哥。表面與世無爭，其實看透的事比別人來得多，也是唯一對子成好的人。

▲《闇黑新世界》劇照。（圖／翻攝自Naver Movie）

崔岷植，飾演的是子成的聯絡員姜科長。儘管子成一直告訴他想要結束臥底生涯，可他卻無視他的請求，認為子成應該繼續為大局著想，不應該為了自己而摧毀大家的共同目的。

▲《闇黑新世界》劇照。（圖／翻攝自Naver Movie）

原本正義十足的李子成，在電影的推進下變成了一個他從沒想過成為的黑社會頭目。他相信著姜科長，因為一個臥底無法向任何人揭露任何事，自己的聯絡者成了唯一能訴說的對象。可是姜科長因為上頭的命令，拿了自己手下的臥底當犧牲品，接二連三地強迫子成繼續調查，讓子成對他的信任變成了崩潰。

就在這時，當自己為兄弟的鄭青重新出現了。明白地對他給予關懷，了解他打理大大小小事情的辛苦，也用自己的幽默舒緩子成的壓力。本來嫉惡如仇，也因為鄭青的溫暖而趨向了兄弟的懷抱。

▲《闇黑新世界》劇照。（圖／翻攝自Naver Movie）

說這部電影的高潮是當鄭青發現了子成的臥底身分之時。姜科長雖口頭上是相信子成不會變節，可暗地裡插了情報員 信雨（宋智孝 飾演）暗中監視他。而信雨就這樣被鄭青給抓了，在子成面前要把她給殺死。那一幕，是我真正感受到這部電影的威力。

子成，或許我該說李政宰，看著那桶子裡的智孝，手裡拿著一份誰是臥底的資料，雙手不停地顫抖著。看了黃晸玟一眼，腦子裡不斷地幻想自己的結局會是怎樣，如果東窗事發該如何辯解，如果沒人相信我該怎樣...那裡，我心裡不禁也開始為他害怕。

▲《闇黑新世界》劇照。（圖／翻攝自Naver Movie）

臉上的恐懼，對脅迫與自責的情緒演繹得無比細膩，然後舉起了槍，左搖右擺地對桶子裡掃射。最後被處理的不是自己，然後呼出了那一大口氣，彷彿得到解脫，卻也背負著痛苦的呻吟。這是最令人印象深刻的一幕。

最後子成背叛了警察，可是我理智上覺得他的背叛為他贏得了對自己的救贖。老婆和自己還未出世的孩子沒了，對自己好的兄弟也走了，剩下的只有無限逼迫自己的聯絡人。

▲《闇黑新世界》劇照。（圖／翻攝自Naver Movie）

或許他習慣了黑道，也在那裡找到了歸宿感，因為就算他回到警隊，大家可能對他避而遠之，他始終都是混過黑社會的臥底。所以他選擇了拋棄臥底身分，也從爭扎中掙脫，在正義和兄弟中私心選了對自己好的兄弟。

影片最後一幕，是一個回憶片段，是子成剛開始做臥底時，和鄭青一同執行「任務」的記憶。兩人青澀的模樣，又帶點小害怕，完成任務後抽了一根菸，他倆有說有笑，彷彿印證了兩人的未來 — 真摯的情感遠勝正義的虛假。

（以上圖片皆翻攝自Naver Movie）

延伸閱讀►有一種友情叫李政宰和鄭雨盛！發掘「閻羅王」45歲的中年魅力

延伸閱讀►「閻羅王」李政宰代表作是這部！26歲拍《日出城市》成影帝

▼《闇黑新世界》2014年在台上映時預告。（影片來源：YouTube worldscreen1966）

yeonhee
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闇黑新世界, 李政宰, 黃晸玟, 崔岷植, 宋智孝, 日韓風

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