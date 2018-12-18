有一種友情叫李政宰和鄭雨盛！發掘「閻羅王」45歲的中年魅力

文／yeonhee

이정재 // 李政宰

嗯，對，我寫過好多篇關於政宰叔電影的文，也寫過他畫報的花痴文，不過真正說他的竟然沒有，哈哈。所以趁著12月15日他剛過的生日，我就來說說我為什麼會變成這位大叔的粉絲吧。

在google上搜尋「李政宰」這個名字，一定會出現的疑惑點是：「咦？怎麼他有兩個生日呢？」一個是1972年12月，另一個則是1973年3月，我也不解了很久，結果我發揮偵探特質（咦？），才發覺原來是戶口登記遲了才造成有兩個生日的問題。所以在戶籍資料上的他，是比真正的自己年輕3個月的喔～

說了一堆廢話，到底我是怎樣變粉絲的啊？現在就來說說吧。

話說有一天和我媽看電影時，突然我媽說了句：「哇，這個演員是誰啊？他的聲音好好聽啊，好有磁性啊！」然後我就牢牢記住了他電影角色的名字，回家搜索了一番，發現他被美譽為「最適合演浪漫愛情電影的男演員」，可是當時的我並沒有馬上被圈粉。

我只覺得他是個可以把演技發揮到淋漓盡致，並準確拿捏火候、到處散發貴氣的演員。總之當你欣賞多一部他的作品，你就會多一分地迷上他（的演技）。可以稚氣溫柔、可以沈默穩重、可以浪漫細膩、可以搞笑耍笨，甚至演惡角時，還可以讓你骨寒毛豎。他就是一個不被顏值耽誤，演技層出不窮的演技派男星。

那我到底是（都說了那麼多）怎樣變粉絲的啊？其實我也不太清楚，哈哈。

還記得我說過「帥哥的朋友也是帥哥」嗎？原來帥大叔的朋友是更加帥的大叔。他和鄭雨盛是超過20年的好友，一星期裡要見好幾次面，那麼好的友誼延續到了一起合作開經紀公司。這段友情讓人稱羨，而我也會和我朋友開玩笑說，真希望我們的友情能像李政宰和鄭雨盛那樣屹立不倒啊。

忘了是在哪裡看過的幾個小故事，說政宰叔曾經因為雨盛叔沒有造型師的緣故，而二話不說充當起了他的造型師，為他打點該怎麼著裝，一心只向著雨盛大叔打轉，那麼好的朋友哪裡找，真希望他倆在一起啊（誤！）。

政宰叔看似神秘、鮮少出現，可是畫報和廣告拍攝卻不少。當中有幾個是我很喜歡的畫報組圖，好像拍出了現實生活裡的李政宰，又不盡然。或許說他能以不同的服裝、髮型及氣質來詮釋不同的角色，雖然只通過一張照片，卻也能感受不一樣的氣息。

有一次一名粉絲對他說「你臉髒了」，然後他就好奇地問那名粉絲到底哪裡髒了，殊不知對方回應說「잘생긴 （英俊的）」，他馬上樂開懷，槌了粉絲肩膀一下，簡直可愛到不行。在訪問中可以談笑風生，也曾經在其中一個訪談中大喇喇地承認自己很帥氣，現實生活中也是個實現反差萌的大男孩啊（咦？這詞40多歲還能適用嗎？）。

說這麼多，我看我還是理不出來變成粉絲的原因，可是卻知道如果遺漏掉這麼出色的演員一定很可惜。雖然今年沒有什麼作品，只「客串」了《與神同行：最終審判》30多場戲，不過我還是對他那麼敬佩與愛戴啊。

至於他私生活的那一塊就不說也不評論囉，只希望他能找到自己的幸福。

這些照片全部是私心想要放上來的（笑），所以期望他在未來能帶給我們更多的好電影吧！在這裡祝他生日快樂생일 축하합니다！

PS：我敲碗要政宰叔和雨盛叔一起再拍一部電影啦！

PPS：政宰叔和國民MC劉在錫是軍隊同期，也是好朋友，我跪求他上劉在石主持的綜藝啊！

（以上圖片皆翻攝自IG／artistcompanyofficial）

yeonhee

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