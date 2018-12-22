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榜單爭議、偶像當兵、退團潮！盤點2018韓娛五大夯話題

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文／Azo

2018年進入倒數，你記得今年的韓國娛樂圈發生哪些大事嗎？年初開始延燒的「#MeToo運動」、音源榜單逆行爭議，以及日韓聯合選秀《Produce 48》都在今年佔據大量版面，在迎接2019年之前，再來回顧一次今年韓娛不可錯過的五大話題！

#MeToo延燒，演藝圈「#債Too」連環爆

Microdot（左）、RAIN（右）都因父母涉嫌詐欺、欠債出面道歉。

2017年從美國演藝圈開始發酵的「#MeToo運動」，鼓勵曾受性騷擾、性暴力的受害者打破沉默，勇敢公開自己的經歷不再姑息犯罪。韓國的「#MeToo」今年初從戲劇圈延燒歌壇，演員吳達庶、歌手 Moonmoon、Kang Tae Gu 都被爆出性醜聞而暫停所有活動，更接連引發另一股「#債Too」風波。

「#債Too」一詞從饒舌歌手 Microdot 的父母詐欺案開始，接連有受害者出面揭發曾受明星父母詐騙或欠債不還，包含 Dok2、RAIN、馬東石、Tiffany Young、MAMAMOO 成員輝人等，最後多是藝人出面道歉、替父母賠償才落幕。雖然不是藝人自己引發的醜聞，依然在韓國掀起軒然大波。

2AM昶旻撇清性醜聞 韓國「#MeToo」效應延燒演藝圈

誰才是真的音源強者？榜單冠軍爭議

韓國串流音樂平台發達，在音源網站的排名也是兵家必爭之地，過去曾有臉紅的思春期、MeloMance 等人透過音樂節目、演出影片爆紅，成功逆行榜單。但今年在排行榜逆行的 Nilo、JANG DEOK CHEOL、SHAUN，在幾乎零宣傳的情況下贏過人氣偶像，引起網友懷疑是否作弊，但所屬公司皆出面表示是社群行銷帶動收聽，面對爭議仍眾說紛紜。

YG 娛樂旗下 BLACKPINK、MINO 等人，今年發片也在音源榜攻佔數天冠軍，好成績也遭部分網友質疑有問題，相關討論也在網路上持續延燒。

再添逆行神話！擠下當紅偶像的SHAUN 曾和EXO等歌手合作

粉絲心碎！當兵、合約衝擊不斷

聖圭、斗俊、恩光（由左至右）都在今年閃電宣布入伍。

今年對許多粉絲來說也是難熬的一年，大批男團成員面臨當兵期限，暫別螢光幕從軍去。年初當兵的 G-DRAGON、鄭容和，還有閃電入伍讓粉絲措手不及的 INFINITE 聖圭、Highlight 斗俊、BTOB 恩光等人。因應這股當兵潮，不少團體也接連發表暫別作品，讓粉絲在將近兩年的空窗期間，也能透過歌曲想念心愛的偶像。
忠誠！歐爸保衛國家去，聽歌等他回來

 

B1A4振永、Baro 以及 Block B 隊長 ZICO（由左至右）合約到期後宣布不續約。

相較於當兵帶來的短暫離別，成員不續約、退團等新聞也帶來不小衝擊。B1A4 振永、Baro，以及 Block B 隊長 ZICO 都在今年宣布不和原公司續約，專注發展個人活動，雖然並沒有退團，粉絲在短期內恐怕還是難以盼到全員合體。除了成員主動選擇不續約，泫雅、E'Dawn 認愛後遭退社的新聞也堪稱今年韓娛一大震撼彈。

2018韓團解散、退團大事件

南北韓互動頻繁 KPOP歌手也有功

今年備受國際關注的南北韓關係也造就幾則演藝大新聞，4月南韓總統特使團訪問北韓期間，少女時代徐玄、Red Velvet、白智榮等獲邀前往平壤演出，為兩韓高峰會談暖身。北韓最高領導人金正恩表示為了看 Red Velvet 演出特地更動行程，意外成為各國媒體爭相報導的焦點；今年9月 ZICO、Ailee 也為南北韓高峰會受邀至北韓演出，以流行文化促進兩韓互動交流。

跨國合作話題夯 日韓聯手再造國民女團

今年最夯話題還有出乎意料的跨國組合，從「世界彈」BTS 防彈少年團與 Steve Aoki 數度合作、SUPER JUNIOR 和 REIK、CL 與黑眼豆豆霸氣合唱⋯⋯等華麗名單不斷帶給歌壇驚喜；不只音樂人之間合作頻繁，韓國 Mnet 電視台與日本製作人秋元康聯手打造選秀節目《Produce 48》，由觀眾票選誕生日韓聯合女團 IZ*ONE，韓星跨國合作從日本橫跨至華語、歐美音樂圈，促成滿滿話題。

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關鍵字

當兵, 退團, 泫雅, E'Dawn, Red Velvet, BLACKPINK, Produce 48, IZ*ONE, 日韓風

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