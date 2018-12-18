媒人黃嘉千：楊謹華快生小孩！　2年前推入教會牽紅線

記者洪文／台北報導

藝人楊謹華與石油富商男友交往2年多，18日赴內湖戶政事務所登記結婚，媒人黃嘉千親自在場見證小倆口完婚。黃嘉千事前保密到家，連經紀人都不知道，她向《ETtoday》透露：「真的很開心見證他們登記結婚，我一直告訴謹華，趕快生小孩！」

▲楊謹華、黃嘉千。（圖／翻攝自楊謹華臉書）



其實楊謹華、黃嘉千是多年姐妹淘，石油富商老公Ben原本夏克立最好的朋友。黃嘉千曾說，看到楊謹華、Ben都是單身，當時便帶入教會介紹彼此，後來楊謹華、Ben較熟悉之後，便以結婚為前提交往，認定彼此的重要，近來除了開始在臉書曬照，也一起赴峇里島參加陳怡蓉的婚禮。

楊謹華經紀人向《ETtoday星光雲》表示，她選在今天登記結婚，就是一個Fu，圈內好友黃嘉千、圈外朋友都一起到場恭喜。是否有懷孕。經紀人代為否認，「也沒有」。至於男友何時求婚，經紀人透露，楊謹華12月初有一場生日派對，朋友都到場，當時男友求婚。楊謹華目前拍完第一季《鏡子森林》，休息中，過完年還要再拍，是否宴客？經紀人表示，她目前還沒想到。

事實上，對於結婚，楊謹華都一直透露：「一直有在討論，有共同方向，我覺得快了啦！」11月30日出席民視《鏡子森林》發表會，更先賣關子：「只是登記沒辦婚禮也無所謂。」今就傳出登記結婚喜訊。