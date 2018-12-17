「女人連家務都不幹好，娶妳幹嘛？」　男星節目脫口挨罵！

記者李湘文／綜合報導

張雲雷（本名張磊）是大陸知名的相聲演員，因為功底好、外型清秀，近年迅速走紅，吸引不少粉絲。不過，他最近上節目，談到女人該不該負責做家事的話題，因為脫口一句「女人妳連家務活都不幹好，我娶妳幹什麼」，被部分網友痛批是大男人主義，意外引發爭議。

▲張雲雷是近年快速走紅的相聲演員。（圖／翻攝自微博／小辮兒張雲雷）

張雲雷日前上節目《風味實驗室》，跟其他女嘉賓聊到做家事問題，提到自己的家庭觀點，認為女生就應該負責做家事，「女人妳連家務活都不幹好，我娶妳幹什麼呀」。他也坦承，自己受工作、家庭影響，想法比較傳統，如果女生想被寵著、不做家事，「對方男生同意的話，那就很好啊，女生在家當公主吧」，但自己不會娶這樣的人。

▲張雲雷一句「女人連家務都不幹好，我娶妳幹什麼」引起爭議。（圖／翻攝自微博）

節目播出後，部分網友對張雲雷的觀點感到不滿，截圖PO網批評「被本人逼脫粉」，一下子掀起熱烈討論。不少人認為這是大男人主義，認為張雲雷的態度不可取，跟著嗆「大哥有事嗎」、「還男尊女卑呢」、「以後被你娶回家的女人真可憐」。

▲網友爭論張雲雷發言。（圖／翻攝自微博）

不過，也有人認為這只是個人擇偶的偏好，替張雲雷緩頰「他也沒說家務全讓女生包了」、「他說的是他的選擇，他也尊重不做家務的女生」。此外，網友翻出張雲雷以前受訪的影片，發現他被問到「如果可以當異性一天，想做什麼」時，馬上回答「生小孩」，推論他並沒有大家想的這麼大男人主義，不需要過度解讀。