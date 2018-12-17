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江俊翰染毒後「寫下6句話」　每天唸給自己聽：牢牢記住我怎麼跌倒

記者李湘文／綜合報導

藝人江俊翰9月因為持毒被捕，暫時退出《大時代》自我反省，最近終於傳出復出消息，證實已在準備回歸《大時代》。他透露，事發後寫了一張紙條，用幾句話鼓勵自己，貼在自家冰箱上，只要開一次門就認真唸一次：「讓我能夠牢牢的記住，我是怎麼跌倒的。」

▲江俊翰染毒被捕後，寫給自己6句鼓勵的話。（圖／翻攝自臉書／江俊翰的Home）

▲江俊翰9月因染毒被捕。（圖／翻攝自臉書／江俊翰的Home）

江俊翰在臉書PO出紙條內容，上頭寫著：「我要努力的讓自己走出來，我要努力的讓大家看到我的才能，我要努力的讓大家看到我在戲劇上的無限可能，我要努力的讓危機化作轉機……我要努力的讓所有人相信，我的一切取決於我的態度與高度，我要勇敢的面對最黑暗的自己然後戰勝它……」

▲江俊翰染毒被捕後，寫給自己6句鼓勵的話。（圖／翻攝自臉書／江俊翰的Home）

▲江俊翰寫下6句激勵自己的話。（圖／翻攝自臉書／江俊翰的Home）

江俊翰透露，這張紙條是在事發後寫下的，確切時間已經不記得，但就是把腦中想到的每一句鼓勵自己的話記錄下來，「從那時候開始，這張紙就被我貼在我家的冰箱上，不管早中晚，只要我去開冰箱，我就會把每一句話親口說一遍，讓我能夠牢牢的記住，我是怎麼跌倒的……」

▲江俊翰染毒被捕後，寫給自己6句鼓勵的話。（圖／翻攝自臉書／江俊翰的Home）

▲江俊翰積極重新站起來。（圖／翻攝自臉書／江俊翰的Home）

在這段反省期中，江俊翰因為這幾句話，一天比一天更勇敢、強壯，也開始有了自信，認為只要願意，就一定做得到。如今度過3個月，他感性表示：「看著外頭從雲裡透出的陽光，我相信，原來的那個我，已經即將被我找回來了……」粉絲也送上祝福，鼓勵「你做得到」、「知錯能改善莫大焉」、「快回來演戲」。

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