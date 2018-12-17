媽難得入鏡「後台私照」曝光 網友全看傻「根本徐佳瑩x2」！

記者潘慧中／綜合報導

徐佳瑩15日在高雄舉辦《2018是日救星旗艦返航版》，這也是她「救星」系列的完結篇，如此重要的日子，父母親全到場為她加油打氣，平常鮮少入鏡的家人也因此曝了光，不少網友看到媽媽的照片後，幾乎都忍不住驚呼：「原來長得像媽媽啊！」

▲徐佳瑩日前南下開演唱會。（圖／翻攝自Instagram／lalabarchannel）



徐佳瑩感性謝謝粉絲當晚的熱情，「讓我家倆老非常開心，謝謝，好愛你們！」照片中，可以看到她似乎仍頂著舞台妝，彎腰蹲在父母親身後合照，媽媽身穿繽紛背心內搭襯衫，下半身搭配六分褲，打扮非常時髦，爸爸則是拄著拐杖到場，露出淺淺一笑，想必很以她為榮。

▲徐佳瑩PO出與父母親的合照。（圖／翻攝自Instagram／lalabarchannel）



格外引起討論的是，徐佳瑩和媽媽的相似度直逼100%，無論是眼睛、笑起來的嘴角弧度或輪廓，母女倆幾乎如出一轍，驚呆許多網友：「跟媽媽一模一樣」、「和馬麻超級像」、「完全拷貝媽媽」、「跟媽媽一個模子印出來的！」

▲徐佳瑩不忘謝謝艾怡良的到場聲援。（圖／翻攝自Instagram／lalabarchannel）



此外，徐佳瑩也特別感謝擔任演唱會嘉賓的艾怡良，「謝謝妳來陪我玩，要繼續玩下去喔！真的很愛妳。」她順帶PO出兩人當晚在舞台上的側拍照，採用黑白色調，別有一番味道，她還忍不住笑虧自己和好友：「好奇怪喔這二女」，想見兩人私底下的好交情。