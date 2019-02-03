《聲林》選手北漂追夢　陳昭如憶過世父淚崩：我好不孝

記者李欣容／專訪

25歲的陳昭如因參加《聲林之王》受到關注，回想初次踏上舞台，心中無比激動，因為那是和過世爸爸的共同回憶，「只要我站上去，就圓夢了，很想讓家人看到。」發光發熱的她，轉身之後擁抱的卻是滿滿遺憾，因為父親已經來不及看到她上台唱歌的樣子。

▲陳昭如 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

陳昭如是花蓮小孩，小學三年級前都住在台北，但因為父親和母親相差21歲，當時爸爸年紀已經很大了，於是舉家搬回花蓮過清幽生活，小時候總和爸爸一起看《星光大道》，那是她和父親最靠近的時刻，也因為這樣，陳昭如國中畢業後選擇台北的華岡藝校，大學又跑到高雄讀表演，大四到台北劇場實習，才決定要留在北部發展。

▲陳昭如個性活潑。（圖／記者黃克翔攝）

想都沒想過，父親會離開得這麼早，陳昭如大學畢業回花蓮守喪那段日子，一邊在加油站打工，一邊想著「不會就這樣要在花蓮定下來了吧」，她放不下媽媽，也放不下夢想，擦擦眼淚，她說：「跟爸爸相處的時間很少，有時候覺得自己很自私，只顧著追求理想，突然覺得很自責，很不孝。」

▲陳昭如離家北漂追夢。（圖／記者黃克翔攝）

她北漂追夢，起初父母是反對的，但後來爸爸認為，要讓小孩去做她自己想做的，才會認真去完成，「我爸是滿支持我的，不然我媽之前都說，『去考護士啦，讀護專啦，以後去診所工作，離家近』，她覺得小孩留在爸媽身邊最好。」但當她真的到台北唸書後，媽媽每個星期一鍋又一鍋的雞湯、燉牛肉寄上台北，讓她和一些同樣離鄉背景的朋友，能在陽明山上嚐到家鄉的味道。

在《聲林之王》選唱台語歌，登台前不知是攝影棚太冷，還是回憶太滿，陳昭如不停發抖，「我在心裡叫爸爸來守護我，那時候我心情就平靜好多，我覺得他有在看。」

▲陳昭如希望以後能給媽媽過更好的生活。（圖／記者黃克翔攝）

父親過世後，陳昭如放心不下媽媽一個人在花蓮，於是把媽媽接到台北一起生活，「我現在最想做的，就是給我媽媽過好的生活。」25歲的她想的不是玩樂，而是，「再過幾年，30幾歲我要嫁人了，現在不陪她我什麼時候能陪她？」

陳昭如和媽媽住在一起，不只是母女，也像室友，「本來很擔心啊，生活習慣不同什麼的，但她現在有自己的朋友，還會跟同事去唱KTV，常打來說『我今天住同事家齁，有點醉了，明天早上再回去。」接到這類型電話，總被媽媽逗得樂不可支。

▲陳昭如剛來台北是打工仔。（圖／記者黃克翔攝）

以前在學校以劇場表演為主，既辛苦又賺不到什麼錢，陳昭如得意，「所以我很會打工！我爸離開的時候，我邊在加油站上班還邊去小琉球拍學生製片呢。」問她怎麼都不抱怨，她轉轉椅子，抬頭一笑：「這是我自己選擇的啊！」想起那段時日，她搞笑唸出加油站洗車台詞，做出倒退手勢：「來，不踩剎車，不拉手煞車。」而她的夢想恰恰相反，正踩著油門步步向前衝刺。