明日花綺羅引退改行賣內衣！　AV女優暗藏「6年魔咒」

▲明日花綺羅引退賣內衣，AV女優難逃6年魔咒。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

當紅AV女優明日花綺羅2018年9月宣布不再接拍新作品，加上已經退出性感女團「惠比壽麝香葡萄」，形同引退狀態。其實不少當紅女優接連宣布引退，包括15年傳奇女優吉澤明步、「暗黑郭雪芙」水野朝陽，以及「最強人妻」佐佐木明希等人，甚至出現「6年魔咒」，光是2018年引退的12名女優，就有10個撐不到6年，讓日網大喊「悲報！」

DMM成人賞最優秀女優－湊莉久

▲湊莉久引退收入大縮水。（圖／翻攝自湊莉久推特）

湊莉久出道5年，曾獲得日本「2015年DMM成人獎」最大獎「最優秀女優賞」，是不少人心目中的女神。她宣布在2018年3月引退，最後一支片子是和10名粉絲拍攝的「感謝祭」，更在引退作片尾痛哭失聲，引退後轉型當藝人，曾在節目中坦言收入驟減到日幣7萬元（約台幣1.9萬元），想租房子都被房仲拒絕。

橘梨紗閃電引退淪風俗小姐

▲橘梨紗被爆下海賣淫。（圖／翻攝自日網）

橘梨紗2014年以AKB48練習生的身份跳入AV界，原本被看好帶來業界衝擊，沒想到出道才7個月，拍完6支影片後，就宣布引退。她同時離開AV界和大眾媒體，隨後被傳在風俗店上以「井上麻里」名字出現，由於長相被比對後，有網友一口咬定是本人，且提供「外送到府」的服務，但2小時就要21萬元台幣，不過消息在網路上流傳後，風俗網站也迅速將她的個人檔案下架，似乎想要避開風頭。

粉絲變老公！涼川絢音閃退當人妻

▲涼川絢音引退嫁粉絲。（圖／翻攝自涼川絢音推特／勇敢行銷提供）

涼川絢音21歲時出道拍AV，憑著臉蛋甜美，豐滿E罩杯走紅，並在2016年獲得「PINK大賞」新人獎與女配角獎，堪稱是「最強E奶女優」。沒想到她在2018年1月宣布引退，結束4年AV生涯，據AV達人一劍浣春秋透露，她會選擇離開這個圈子，是因為找到了理想對象，原來老公是她的粉絲，經其他女優友人介紹後認識，進而成為人生伴侶。

30分鐘前才曬裸照！亞須希無限期休業

▲亞須希「突發重病」無限期引退AV界。（圖／翻攝自亞須希推特）

亞須希（あず希）同時擁有童顏巨乳及甜美外型，身高143公分相當嬌小。她突然宣布自2018年4月15日起，無限期退出AV界，原因是為了養病，出道僅僅2年。不過她在透露生重病的前30分鐘，才在推特秀出一張裸下身的照片，引發外界揣測她引退的真實原因。

業界震撼！尾上若葉向台灣粉絲道歉

▲尾上若葉閃電引退。（圖／資料照）

尾上若葉在26歲生日當天宣布引退！她擁有傲人H罩杯和甜美笑容，無預警透過推特宣布引退，發文中透露，未來希望可以結婚生小孩，加上這並非能夠長期持續下去的工作，「所以更要考慮將來的事，我想現在就是時機了。」她出道6年已經擁有大批粉絲，突然離開造成業界不小衝擊，同時文中也特別提到台灣粉絲，「很抱歉讓大家傷心了。」

明日花綺羅「畢業」震撼日網

▲明日花綺羅走紅之後，一部片酬達千萬元。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

明日花綺羅（明日花キララ）走紅AV界10年，並以「惠比壽麝香葡萄」隊長之姿帶領女團主持綜藝節目、各地巡迴演出，2018年4月宣布畢業，隨後官方推特的介紹文中明言「不拍AV了」，形同離開AV界。她現在投入自創內衣品牌，經常有新品馬上就秒殺賣光，成功進軍服飾市場。

閃退一個接一個！K奶澀谷果步不幹了

▲澀谷果步引退。（圖／澀谷果步推特）

澀谷果步（澁谷果步）擁有K罩杯的驚人身材，2014年出道後引起熱烈討論、火速竄紅，但2018年5月19日突然宣布引退，原因曝光後讓外界十分驚訝。她原本是《東京體育報》的記者，還有英檢1級、多益考到990滿分的資歷，也擁有幼稚園老師和英文老師執照，會彈鋼琴和吉他，引退後準備繼續參加其他檢定考，提升自我價值。

被香港特首加好友爆紅！篠原雪乃掰了

▲篠原雪乃宣布引退AV界。（圖／翻攝自筱原雪乃推特、CFP）

篠原雪乃擁有C奶魔鬼身材，曾擔任自衛官，後來出道拍AV，2015年曾被香港前特首梁振英加為臉書好友，消息曝光後在亞洲爆紅。她入行3年宣布離開，今後會繼續從事音樂活動、跳舞的工作，「但是我會休息1、2年，網路發表音樂的事情會持續，我還有要開貓咪咖啡店的夢想，會繼續努力的。」

AV傳奇吉澤明步引退！

▲吉澤明步引退。（圖／翻攝自吉澤明步IG）

傳奇AV女優吉澤明步2018年5月曾來台，當時還否認要引退，沒想到同年10月宣布「要畢業了！」她入行15年的AV生涯將在2019年3月結束，邀請粉絲參加「最後的感謝祭」，引退宣言中提到，人生只有一次，想多為自己活一點。

「很後悔當AV女優」吉川愛美宣布引退！

▲吉川愛美後悔拍AV。（圖／記者季相儒攝）

吉川愛美（吉川あいみ）出道6年，2017年因身穿北一女制服，拍攝台灣成人博覽會的宣傳片，一度被校方揚言喊告，引發各界議論，也因此在台灣打開知名度。她宣布自2019年1月1日起結束AV工作，也在文中坦承，數年前起身體已經出狀況，且從小被父母拋棄，沒有認真唸書，沒有選擇下拍AV出道，如今自己十分懊悔，也希望以自身為例，奉勸學生們，如果不想跟她一樣的話，「那就好好讀書吧。」

「暗黑郭雪芙」水野朝陽引退網崩潰

▲「暗黑郭雪芙」水野朝陽宣告引退！（圖／翻攝自水野朝陽推特）

說到短髮AV女優，外界第一直覺一定是想到水野朝陽，甜美臉孔被冠上「暗黑郭雪芙」封號，擁有大票粉絲追隨，沒想到即將出道滿6周年之際，突然公開引退消息，讓不少粉絲崩潰不已。她坦言早在一年前就做好這個決定，等到所有工作結束，便會在2019年2月底，也是出道6周年當天正式引退，並認為這是很好的時機，接下來將朝著新目標邁進。

「最強人妻」佐佐木明希離婚完…突宣告引退

▲佐佐木明希。（圖／翻攝自@sasakiaki1224 推特）

佐佐木明希（佐々木あき）2015年入行，打著「最強人妻」的稱號，和老公育有2個孩子，且一開始就表明，是瞞著家人拍AV，沒想到，2018年10月才坦承離婚，同年12月無預警宣布，將於2019年4月正式引退，結束3年來的AV生涯。