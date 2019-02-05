嘉貴妃費盡心機一場空　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

記者邱映綾 ／綜合報導

《延禧攻略》、《如懿傳》等宮鬥劇日前被《北京日報》點出五大「罪狀」，抨擊其惡化當下社交生態，遭大陸各大衛視停播，但不可否認的是，爾虞我詐、刻劃人心的宮鬥情節已烙映在觀眾心中，以下就來討論去年熱播的《如懿傳》是如何打中粉絲的心。

由周迅、霍建華主演的電視劇《如懿傳》評價開低走高，至今話題不墜，其中潛底裡八位「心」字結尾的婢女，在劇情中分別象徵著主子命運，從小細節就埋藏導演巧思。

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茉心-慧貴妃婢女

▲茉心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

「《陸賈南行記》：南越之境，五穀無味，百花不香，獨茉莉不隨土而變」，慧貴妃正是如此，她性情高傲，對其他嬪妃不屑一顧，打從心裡看不起她們，唯獨對皇上嬌媚百態，讓皇上又愛又恨。

麗心-嘉貴人婢女

▲麗心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

麗：美麗也，嘉貴人貌美如花，為王府容貌姿色第一人；另《易經》中的《離卦》曾說：「離是麗，依附之意」嘉貴人一生依附兩個人，一是表面上可以帶給她無限榮耀的皇上，二是心理上可以給她無限寄託的世子，當兩個人都選擇放手時，她便墮入無限深淵。



可心-純妃婢女

▲可心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

可心：隨你的心，純妃一生也不知道什麼應該做，什麼不該做，沒有主見，隨隨便便就受人挑唆，去爭奪皇后、太子之位，最後自己和兒子都失了皇上的心。'





順心-婉答應婢女

▲順心（圖／翻攝自網路）

合乎心意之意，婉答應一生不爭不搶，唯一的興趣就是在夜深人靜的時後，拿起畫筆描繪皇上，讓人看了格外心疼，其實內心非常渴望皇帝注意自己，雖不懂爭寵，在宮中沒有敵人，也沒有朋友，卻是笑到最後的那一個。

註：片中嬪妃位分隨劇情進展時升時降，本篇以劇中初封位分為主。