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盤點2018年「被娶走的10女神」！　趙麗穎、唐嫣結婚宣言秒癱瘓微博

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈在2018年喜訊不斷，偶像們一個接著一個認愛、結婚生子，有人連交往的事都未曾公開過，直接曝光結婚喜訊，甚至有些人的喜訊一出，就瞬間讓微博陷入癱瘓狀態，好消息接踵而至，一個個速度都快到讓人招架不住，但也替平淡的生活，增添了許多幸福氛圍。

1、艾莉絲❤馬培迪

艾莉絲雖然早在2017年12月就宣布，和英國外交官馬培迪再婚，但小倆口直到2018年3月才正式登記結婚，並於同月生下混血兒子「威廉弟」，加上她與前夫所生的女兒「梨梨醬」，一家四口生活幸福美滿。

▲艾莉絲一家四口全家福 。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

▲艾莉絲一家四口全家福 。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

2、魏如萱❤隆宸翰

魏如萱和男友隆宸翰交往6年，因合作幾米音樂劇《地下鐵》、《向左走向右走》擦出愛火，交往期間十分低調，一直到2018年母親節時，才宣布即將升格當媽的好消息，小倆口更特別選在她36歲生日當天（10月10日）登記結婚，趕在寶寶出生之前，正式升格成為「隆太太」。

▲▼快訊／魏如萱登記結婚了！。（圖／翻攝自魏如萱IG）

▲魏如萱36歲生日當天升格成為「隆太太」。（圖／翻攝自魏如萱IG）

3、陳意涵❤許富翔

陳意涵（大發）跟《16個夏天》的導演許富翔交往1年後，她先是於2018年8月報喜、坦承懷孕，之後也在七夕情人節當天登記結婚，當時的她甜蜜表示：「是的，人生下一篇章，就這樣開啟了，謝謝你們的祝福，我很幸福哦！」

▲▼陳意涵,許富翔結婚登記。（圖／記者張一中攝）

▲▼陳意涵,許富翔結婚登記。（圖／記者張一中攝）

▲陳意涵七夕情人節與許富翔結婚登記。（圖／資料照／記者張一中攝）

4、徐佳瑩❤比爾賈

徐佳瑩2018年可說是雙喜臨門，不僅拿下第29屆金曲獎的歌后寶座，更在8月宣布婚訊，嫁給相差11歲、交往3年的音樂導演比爾賈，當時小倆口列下4大結婚宣言：「歌手跟導演結婚了，女子跟男士結婚了，黑色跟白色結婚了，射手跟雙魚結婚了。」

徐佳瑩結婚（圖／翻攝自Facebook／徐佳瑩）

▲徐佳瑩嫁給相差11歲、交往3年的音樂導演比爾賈。（圖／翻攝自Facebook／徐佳瑩）

5、趙麗穎❤馮紹峰

趙麗穎與馮紹峰因合作電影《西遊記女兒國》結緣，緋聞傳了多次，但始終未曾認愛，直到2018年10月16日她迎來31歲生日當天，才正式宣布結婚，閃婚舉動不但震驚各界，震撼宣言也一度癱瘓微博伺服器。

▲趙麗穎逛嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎與馮紹峰的震撼婚訊，一度讓微博癱瘓。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

6、唐嫣❤羅晉

造成微博大癱瘓的不只有趙麗穎，還有唐嫣的喜訊。她與羅晉合作過多部電視劇，包括《克拉戀人》、《錦繡未央》等，戲裡戲外的曖昧互動，讓兩人多次傳出緋聞，卻一直未承認戀情，直到2017年11月才公開認愛，並於隔年10月宣布結婚，在維也納舉行幸福婚禮，羨煞眾人。

▲唐嫣去年底公開認愛羅晉。（圖／翻攝自唐嫣微博）

▲唐嫣、羅晉合作過多部電視劇，是不少劇迷心目中的最佳CP。（圖／翻攝自唐嫣微博）

7、謝依霖❤Green

謝依霖（Hold住姐）在《大學生了沒》表演「一秒變格格」暴紅，近年成為大陸綜藝節目的常客，「萬年單身狗」形象常被拿來調侃，不過現實生活中的她，其實已經當了人妻，在2018年3月閃電宣布與圈外人Green結婚，兩人是高中同學，相識了10年，並於同年11月平安產下孩子，正式升格為一家3口幸福家庭。

▲謝依霖遭疑有孕。（圖／翻攝自謝依霖臉書）

▲謝依霖與圈外人Green閃婚生子。（圖／翻攝自謝依霖微博）

8、白家綺❤吳東諺

白家綺因為演出《我的老師叫小賀》，與師弟吳東諺結緣，進而相戀，最重要的是，吳東諺對她與前夫所生的的兩個女兒十分照顧，這段相差5歲的姐弟戀，在2年多的秘密交往後，終於修成正果，2018年10月宣布再婚喜訊，且已經懷身孕，是雙喜臨門。

▲▼白家綺再婚嫁吳東諺。（圖／翻攝自白家綺臉書）

▲▼吳東諺透露，娶到白家綺蓮爸媽都不敢相信。（圖／翻攝自白家綺臉書）

▲吳東諺秘密交往2年娶到白家綺。（圖／翻攝自白家綺臉書）

9、林采緹❤胡睿兒

「蛇姬」林采緹和Under Lover成員胡睿兒緋聞傳了多年，雙方始終沒承認，一直到2018年5月中時坦承懷孕，並且已經登記結婚，2人一路走來經歷不少爭議與風波，所幸她在同年7月平安產下兒子「夏天」，丈夫也全程陪產，順利升格一家3口。

▲▼林采緹被拍到，在醫院和胡睿兒一起看寶寶，兩人互動微妙。（圖／取自林采緹臉書）

▲林采緹與胡睿兒育有一子。（圖／取自林采緹臉書）

10、小Call❤寶先生

小Call（郭怡伶）2018年4月透過友人介紹，認識了在貿易公司上班的「寶先生」，才過1個多月就決定交往，談了3個月的戀愛，就決定於8月8日閃電登記結婚，預計於2019年年底補宴客，當時她也甜蜜表示：「跟到對的人，就會是對的。」

▲小Call首度放閃。（圖／翻攝自臉書／宅之小惡魔 小CALL）

▲小Call交往3個月就登記結婚。（圖／翻攝自臉書／宅之小惡魔 小CALL）

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趙麗穎, 唐嫣, 白家綺, 徐佳瑩, 陳意涵, 林采緹, 魏如萱, 小Call, Hold住姐, 艾莉絲

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