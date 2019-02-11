星爵、前妻各帶新歡「5人一起過節」　這4對巨星離婚還當最佳閨蜜

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢圈中有許多夫妻檔，但並非每段婚姻都能甜蜜到最後，有部分明星在離婚後，因利益衝突、撫養權等鬧翻，有些甚至鬧上法院，讓外界看了不少笑話。但其實圈中也有不少夫妻在分開後，不僅沒有撕破臉，反而還能如好友般相處，將愛情變成親情、友情，依舊還能像過去一樣一起外出、聚會或陪小孩，以下來盤點其中4對分開後，依舊能成為好友的歐美明星夫妻檔。

班艾佛列克（Ben Affleck）珍妮佛嘉納（Jennifer Garner） 婚姻：2005年－2018年

▲班艾佛列克與珍妮佛嘉納雖然分居近3年，才正式簽字離婚。（圖／CFP）

班艾佛列克與珍妮佛嘉納早在2015年就被爆出感情失和，之後也閃電宣布分居消息，但當時班艾佛列克一直未搬離家中，只是搬到了後院擴建的客房中，兩人也多次被目睹一起接送小孩上下課，一家人一起外出，甚至在他第三次進入勒戒中心，接受酒癮治療時，也是珍妮佛嘉納開車、陪著他進去。

▲班艾佛列克第三度進到勒戒中心，也是由珍妮佛嘉納陪著。（圖／CFP）

雖然在班艾佛列克的療程結束後，兩人就正式相約簽了離婚協議書，但在兩人分開的日子以來，雙方也從未說過對方一句壞話，反而班艾佛列克曾在受訪時表示，非常感謝前妻珍妮佛嘉納。

克里斯普拉特（Chris Pratt）安娜法芮斯（Anna Faris）婚姻：2009年－2018年

▲克里斯普拉特與安娜法芮斯無預警宣布離婚，驚呆眾人。（圖／路透社）

「星爵」克里斯普拉特與安娜法芮斯在2018年8月宣布分居消息，並稱兩人已經協議離婚，過去從未傳出任何緋聞、婚變傳聞的兩人，無預警傳出離婚消息，讓外界都震驚不已。但是就在2人分開不久，兩人就各自找到了自己的另外一半，都過得非常開心。

▲克里斯普拉特與安娜法芮斯萬聖節各自帶著新歡與兒子一同慶祝。（圖／CFP）

兩人目前共同撫育6歲兒子，不時還會被拍到一家三口一起外出，就在去年的萬聖節，兩人還被發現各自帶著自己的新歡，及兒子一起慶祝萬聖節，一行人一路上有說有笑，氣氛非常融洽，足見克里斯與安娜的友好程度。

克里斯馬丁（Chris Martin）「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）婚姻：2003年－2016年

▲克里斯馬丁與葛妮絲派特洛是出了名離婚夫妻模範。（圖／翻攝自網路）

葛妮絲派特洛在2018年9月已經嫁給交往2年的多的編劇男友布萊德佛查克（Brad Falchuk），當時前夫克里斯馬丁因為工作關係，無法出席她的婚禮派對，但其實兩人離婚以來，一直都維持著相當好感情，可以說已經從愛情昇華為最佳友情，無論在什麼時候，只要對方需要，雙方都會出現伸出援手。

▲克里斯馬丁與前妻男友同框。（圖／翻攝自葛妮絲派特洛IG）

兩人目前共同撫育著分別14歲的女兒及12歲的兒子，他們平時不僅會在兒女不在身邊的情況下，一起吃飯、聚會，克里斯馬丁甚至還與前妻及對方的男友一起吃飯，當時葛妮絲派特洛為兩人拍下合照，畫面雖然逗趣但也很溫馨。

米蘭達可兒（Miranda Kerr）和奧蘭多布魯（Orlando Bloom）婚姻：2010年－2013年

男的帥女的美，當奧蘭多布魯與米蘭達可兒在宣布婚訊時，許多網友都為他們開心不已，認為兩人就是天作之合，沒想到僅隔了三年，就傳出離婚消息，兩人決定共同撫育當時年僅1歲的兒子Flynn，他們在分開後，依舊維持著友好關係，不時還會被目擊一家三口快樂出遊的畫面。

▲米蘭達可兒和奧蘭多布魯在離婚後，感情與從前一樣好。（圖／示意圖／CFP）

就算在分開後，雙方也從未口出惡言，奧蘭多布魯也從不吝於稱讚對方，說米蘭達可兒是一個在各方面都很棒的女人，對方生日時，他也總會準時送上祝福。後來米蘭達再度尋得真命天子，嫁給Snapchat創辦人伊凡史匹格（Evan Spiegel），當時奧蘭多也大方送上祝福，他目前與凱蒂佩芮（Katy Perry）的感情也非常穩定，雙方如今都各自找到屬於自己的幸福。

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