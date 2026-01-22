《黑白大廚》確定製作第3季　《拜冰》班底組隊丟包孫鍾元、權聖晙慌了

文／妞新聞

Netflix爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第二季在1月13日迎來最終總決賽，節目話題、參賽者人氣持續延燒，讓官方驚喜宣布「確定製作第3季」的好消息，不過這一次不玩黑湯匙VS白湯匙「個人對決」，而且將賽制改為『4人組隊團體競賽方式』，讓本來擔心韓國料理圈人才短缺的廣大網友眼睛為之一亮、期待度爆表啦！

《黑白大廚3》公開召募ing

全網敲碗「拜託了冰箱小隊參戰」

觀眾們紛紛敲碗參加過《黑白大廚》1、2季的熟面孔再度挑戰，另外還有人氣綜藝《拜託了冰箱》的廚師班底也在點名的行列中，第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙果然心動了！在個人IG轉發招募影片，同時TAG金風、「中華料理女神」朴恩影和「料理狂人」尹男老，想要自組隊伍參賽。

意外炸出本季TOP4、也是「拜冰班底」鄭鎬泳以及人氣好感男孫鍾元，表示也想加入，結果原以為權聖晙將圓夢時，近日金風上傳了一張「組隊認證照」，照片裡卻不見『主揪』權聖晙身影，當然也沒有孫鍾元，完全被丟包啦（笑）！

▲金風上傳了一張組隊認證照。（圖／IG@kim_poong）

照片裡除了金風之外，其他3人直接換成鄭鎬泳、Sam Kim、「港點女王」鄭智善，還寫下：「흑백쓰리 팀（黑白大廚3隊）」組隊完成，完全背叛權聖晙組合，讓本尊光速現身在留言區，大呼：「緊急！隊長丟下我們了！」還CUE尹男老、朴恩影支援，可愛互動馬上被瘋傳，不過並不是想報團就能報，官方明確規定4人組必須是「代表同一家餐廳、企業品牌」，不可以跨餐廳或臨時組隊，只是感情好的主廚們的玩笑而已。

【延伸閱讀】

《黑白大廚2》決賽後「崔康祿嬌羞靠著料理怪物」合照曝！1、2季35張私下聚會照公開

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！