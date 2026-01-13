aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

文／妞新聞

「I am a rich man～I'm my own biggest fan～and I'm high in demand～」KPOP四代人氣女團代表、SM娛樂旗下人氣女團「aespa」，出道以來〈Supernova〉、〈Hot Mess〉、〈Whiplash〉、〈Rich Man〉等歌曲、首首都掀起現象級爆紅效應，其中成員「Karina（劉知珉）」因為不科學魔鬼身材、CG般的完美臉蛋受封「人間AI」，個人代言、節目、合作不斷。

人間AI女神休假去哪？

韓國民間機構發文曝「超暖心行蹤」

aespa去年忙到翻，除了開啓第三次巡迴演唱會《SYNK: aeXIS LINE》各國飛、參與年末大賞盛事，也首度登上日本NHK紅白歌合戰，Karina個人行程也排滿滿，先前與邊佑錫、IVE張員瑛受邀拍攝Google推出的AI軟體「Gemini」的宣傳廣告《The Christmas Song》，在影片中變身「拉斐爾修女」引爆高度討論，近日似乎終於能鬆一口氣，擁有私人休假時間，馬上被曝光出現在這…

▲Karina。（圖／翻攝自IG@apple_enter）



位於韓國由天主教基金會經營的日托中心「生命之家」（House of Life），在官方網站上傳一組Karina的私下照片，可以看到女神綁起丸子頭、穿著輕便現身，與機構的孩子們玩在一起，還親自挑戰奶瓶餵奶，照片的氛圍超溫馨，原來Karina趁著假期時間低調擔任義工，善心舉動讓生命之家的人員大讚：「為孩子們帶來特別有意義的一天！」

同時寫文透露Karina會與每一個寶寶眼神交流、為大家準備飯菜、陪伴玩耍，也開心同意簽名拍照，讓現場的媽咪們超開心表示：「大家因為Karina留下難忘的回憶」，其實生命之家是為了被剝奪自主權、流離失所等「單親母親與子女」所設置的日託中心，Karina抱著寶寶的超暖照片也立刻被瘋傳、登上韓媒報導，網友紛紛稱讚人美心善之餘，也笑稱：「私下真的變身拉斐爾修女了！」

