曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

文／人物誌

在第62屆金馬頒獎典禮上，曾敬驊以《我家的事》成功奪得「最佳男配角」，以溫柔詮釋活潑且心思細膩的弟弟，獲得評審及觀眾肯定。2025年底滿28歲的曾敬驊，出道以來演出不同時代的臺灣青年，用屬於自己的方式訴說每個時代伴隨的焦慮、煩惱，從白色恐怖到SARS封院，以下四部電影呈現出曾敬驊演技的千變萬化。

《返校》

《返校》改編自「赤燭遊戲」發行的同名遊戲，以白色恐怖為劇情主軸，曾敬驊在片中飾演暗戀學姊的讀書會學弟「魏仲廷」。電影講述在空無一人的夜間校園內，方芮欣（王淨飾）獨自醒來，並在茫然之際巧遇學弟魏仲廷，兩人在詭譎氛圍的校園內尋求幫助，卻不料無數難以名狀的鬼怪向兩人襲來，在恐懼的探索中逐漸找回害怕想起的回憶。

▲（圖／《返校》劇照）

作為首次主演長篇電影的代表作，曾敬驊將魏仲廷的清澈透明，與時刻壓抑恐懼、不安的情緒表現，在以歷史悲劇為恐怖核心的電影內，詮釋被歷史脅迫的青少年恰到好處。曾敬驊憑藉此片，入圍第56屆金馬獎「最佳新演員」、第22屆台北電影獎「最佳男主角」，也成功走入大眾視野。

《刻在你心底的名字》

《刻在你心底的名字》作為近年華語圈討論度最高的同志題材電影，曾敬驊飾演情緒奔放、充滿躁動的青年王柏德（Birdy）。電影以1987年解嚴時期為始，在這個逐漸走向自由、卻保有壓抑氛圍的時代分水嶺，性格乖順的阿漢（陳昊森飾）遇見個性截然不同的Birdy，在相處過程中不斷受Birdy性格吸引，逐漸發展出不被時代接受的情愫……

▲（圖／《刻在你心底的名字》劇照）

與魏仲廷的乖順形象呈現鮮明對比，Birdy從不害怕挑戰權威，對不合理的規定敢於衝撞、提出質疑，也無法忍受恃強凌弱的社會不公，典型叛逆形象加上正直人格，使角色深受阿漢與觀眾的喜愛。曾敬驊演出明明眼裡皆是愛意，卻因諸多因素而退縮，今生只能短暫相遇的留白結局，搭配主題曲《刻在我心底的名字》，當年可是讓無數觀眾淚灑影廳。

《大濛》



第62屆金馬獎最大贏家《大濛》，一共奪得最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計四項大獎，由《消失的情人節》陳玉勳執導，方郁婷、柯煒林、9m88主演。電影發生在1954年的臺灣，曾敬驊飾演的黃育雲遭槍決，妹妹阿月決定籌錢北上認屍，不料台北人心叵測，慶幸有車伕趙公道一路相陪，克服萬難才得以見著亡兄最後一面。

▲（圖／《大濛》劇照）



喜好讀書、追求思想自由的黃育雲，自然不受時下社會氛圍接受，與妹妹的相處中，道出自己如同小水滴，想成為雲遊覽四海，卻也可能成為霧，從一片朦朧到消逝不過頃刻之間，才驚覺人一生奔波的意義，就是活成他人眼中的風景，曾敬驊片中臺詞提到「我們什麼都沒有，只有勇敢」便完美詮釋人們追求自由的全力以赴。

《疫起》

以2003年SARS疫情為主題的《疫起》，並以因院內感染而遭封院的和平醫院為舞台，刻畫在高風險的工作環境中，醫護人員如何挺過這次危機的故事。片中，曾敬驊飾演護理師安泰河，與劇組在即將拆除的台中市（舊）澄清醫院，在富有年代感的醫院場景中，一同還原當時風聲鶴唳的封院事件。

▲（圖／《疫起》劇照）

在和平醫院曾支援B棟的安泰河，在B棟爆發疫情後便遭到同事的嫌棄，曾敬驊演出被迫推往疫區支援，見證人性自私後的心灰意冷，卻也在疫情災區看見堅守崗位對抗病毒的人性光輝，在最壞的時代中看見最好的光景。

