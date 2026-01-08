金唱片首組藝人出發來台！他們全身黑現機場　CORTIS晚上接力抵台

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度盛大頒獎典禮金唱片迎來40週年，今年移師台北舉辦，登上可容納4萬人的殿堂臺北大巨蛋，即將在1月10日盛大展開。新人怪物團體ALLDAY PROJECT於8日一早從韓出發，成為這次訪台的第一組，晚間則是CORTIS、ENHYPEN輪流抵台，台北街頭星光熠熠，粉絲有望在路上與偶像們擦肩而過。

▲ALLDAY PROJECT於早上出發來台。（圖／翻攝自Newsen）



新人怪物團體ALLDAY PROJECT於8日一早從仁川機場，5位成員穿著一身黑色酷帥服裝，面對鏡頭親切打招呼，雖是接近清晨的時間，但成員們狀態極佳，聽到四面八方粉絲呼喚時，皆轉過頭揮手問候。

▼▲韓媒搶先CORTIS來台班機，預計在8日晚上出發。（圖／翻攝自RNX tv、CORTIS IG）



ALLDAY PROJECT是本次第一組出發來台，而緊接著，CORTIS、ENHYPEN也會在8日現身仁川機場，韓媒搶先打出機場直播資訊，班機隨之公開。

CORTIS繼AAA頒獎典禮之後，這次2度訪台，他們雖是剛出道的新人，但乘著強大氣勢出道，歌曲首首衝入音源排行榜，是2025年相當炙手可熱的新星。不過，據了解金唱片本次訪台藝人皆會有VIP通關入境，粉絲到大廳接機恐撲空。